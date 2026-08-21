जयपुर निगम चुनाव : 'जेन-जी: पर रहेगी नजर, 1.05 लाख फर्स्ट टाइम वोटरर्स बदलेंगे प्रत्याशियों की किस्मत
कई वार्डों में युवा मतदाताओं का रुख चुनावी मुकाबले का गणित बदल सकता है.
Published : August 21, 2026 at 2:38 PM IST
जयपुर : जयपुर नगर निगम चुनाव में इस बार युवा मतदाताओं की भूमिका अहम रहने वाली है. निगम क्षेत्र के 150 वार्डों में 1 लाख 5 हजार 29 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. कुल मतदाताओं में फर्स्ट टाइम वोटर्स या यूं कहें जेन-जी की हिस्सेदारी 4.33 फीसदी है यानी हर 100 मतदाताओं में करीब चार ऐसे होंगे, जो पहली बार मतदान केंद्र पहुंचेंगे. पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के साथ 21 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 8.28 लाख मतदाता हैं. ऐसे में कई वार्डों में युवा मतदाताओं का रुख चुनावी मुकाबले का गणित बदल सकता है.
विद्याधर नगर में सबसे ज्यादा नए मतदाता : जयपुर की शहरी सरकार बनाने में इस बार एजेंसी का अहम रोल रहेगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची में कुल 24 लाख 24 हजार 107 मतदाता शामिल हैं. इनमें 1 लाख 5 हजार 29 नवमतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. नवमतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं का 4.33 फीसदी है. विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों में विद्याधर नगर 16 हजार 969 नवमतदाताओं के साथ सबसे आगे है. यहां 22 वार्ड आते हैं. इसके बाद सांगानेर में 15 हजार 88, झोटवाड़ा में 10 हजार 901, हवामहल में 10 हजार 725, आदर्श नगर में 10 हजार 627 और बगरू में 10 हजार 66 नवमतदाता हैं. मालवीय नगर में 9 हजार 862, सिविल लाइंस में 9 हजार 479 और किशनपोल में 8 हजार 997 नवमतदाता हैं. वहीं, सबसे कम नवमतदाता आमेर विधानसभा क्षेत्र के तीन वार्डों में हैं, जहां इनकी संख्या 2 हजार 315 है.
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वार्ड 26 में सबसे ज्यादा, वार्ड 93 में सबसे कम : वार्डवार आंकड़ों में वार्ड 26 में 1 हजार 667 नए मतदाता हैं, जो सभी 150 वार्डों में सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद वार्ड 113 में 1 हजार 539, वार्ड 62 में 1 हजार 174, वार्ड 49 में 1 हजार 139 और वार्ड 109 में 1 हजार 57 नवमतदाता हैं. दूसरी ओर वार्ड 93 में महज 228 नवमतदाता हैं. वार्ड 144 में 291 और वार्ड 31 में 314 नवमतदाता हैं यानी अलग-अलग वार्डों में पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या में बड़ा अंतर है.
नए मतदाताओं में पुरुषों की संख्या ज्यादा : पहली बार मतदान करने जा रहे 1 लाख 5 हजार 29 नए मतदाताओं में 60 हजार 369 पुरुष और 44 हजार 660 महिलाएं हैं. इस तरह नए मतदाताओं में पुरुषों की संख्या महिलाओं से 15 हजार 709 ज्यादा है. ये आंकड़ा भी चुनावी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है.
विधानसभा क्षेत्रवार नए मतदाता :
|विधानसभा क्षेत्र
|वार्ड
|फर्स्ट टाइम वोटर
|विद्याधर नगर
|1 से 22
|16969
|झोटवाड़ा
|23 से 37
|10901
|सांगानेर
|38 से 58
|15088
|बगरू
|59 से 72
|10066
|मालवीय नगर
|73 से 87
|9862
|सिविल लाइंस
|88 से 103
|9479
|किशनपोल
|104 से 115
|8997
|आदर्श नगर
|116 से 132
|10627
|हवामहल
|133 से 147
|10725
|आमेर
|148 से 150
|2315
|कुल
|1 से 150
|105029
21 से 35 वर्ष के 8.28 लाख मतदाता : सिर्फ नए मतदाता ही नहीं, बल्कि कुल युवा मतदाताओं का आधार भी काफी बड़ा है. नगर निगम क्षेत्र में 21 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 8 हजार 28 हजार 151 मतदाता हैं. इनमें 4 लाख 36 हजार 994 पुरुष और 3 लाख 91 हजार 157 महिलाएं हैं. वहीं, 36 से 60 वर्ष आयु वर्ग में 11 लाख 17 हजार 755 मतदाता हैं. इनमें 5 लाख 71 हजार 844 पुरुष और 5 लाख 45 हजार 911 महिलाएं शामिल हैं. 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 3 लाख 73 हजार 28 मतदाता हैं.
युवा वोटरों पर प्रत्याशियों की नजर : जयपुर नगर निगम चुनाव में जीत का अंतर कई वार्डों में सीमित रहने की संभावना को देखते हुए 1.05 लाख फर्स्ट टाइम वोटर प्रत्याशियों के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक बन सकते हैं. पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के साथ 21 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 8.28 लाख मतदाताओं की संख्या को जोड़ें तो निगम क्षेत्र में युवा वोटरों का प्रभाव और बड़ा हो जाता है. ऐसे में प्रत्याशियों की नजर अब पारंपरिक वोट बैंक के साथ-साथ युवा मतदाताओं और उनके मुद्दों खासकर सड़क, ट्रैफिक, स्वच्छता, पार्क और डिजिटल सुविधाओं पर भी रहेगी ताकि इन्हें वोट बैंक में कन्वर्ट किया जा सके. ये मतदाता कई वार्डों में चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकते हैं.