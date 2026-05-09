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गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला रुद्रपुर, ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत, जानिए पूरा मामला

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला रुद्रपुर ( ETV Bharat )