अग्निवीर भर्ती में बढ़ रही युवाओं और महिलाओं की दिलचस्पी, आगरा में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन
मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया पिछली भर्ती रैलियों के आंकड़े के अनुसार लोगों की दिलचस्पी अब बढ़ती जा रही है.
Published : February 19, 2026 at 7:17 PM IST
लखनऊ: भारत सरकार जब पहली बार साल 2022 में भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीर भर्ती लेकर आई तो इसका पूरे देश में जमकर विरोध हुआ था. हालांकि सरकार नहीं झुकी और अग्निवीर भर्ती शुरू हो गई. समय-समय पर सरकार को जो संशोधन करने की जरूरत लगी तो वह संशोधन भी किए गए. अभी तक उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर छह बार अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जा चुकी है.
युवाओं का बढ़ रहा रुझान: युवाओं और महिलाओं ने साल दर साल अग्निवीर बनने में दिलचस्पी दिखाई और आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है. अब 2022-23 में अग्निवीर का जो पहला बैच भर्ती हुआ था वह सेवा के चार साल पूरे कर इसी साल वापस आ जाएगा. 25 फीसद अग्निवीर पुरुषों और महिलाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने का अवसर भी मिलेगा. उत्तर प्रदेश में अग्निपथ योजना के तहत पहली बार भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती साल 2022 में शुरू की गई थी.
आगरा रैली में रिकॉर्ड पंजीकरण: आगरा में सेना भर्ती रैली हुई. इसमें आगरा और मथुरा मंडल के जिलों के साथ 12 जिलों के 1.75 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया था. अग्निवीर बनने के लिए 20 सितंबर से 10 अक्टूबर तक युवा आगरा दिल्ली हाईवे स्थित आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टेडियम में भर्ती परीक्षा में किस्मत आजमाने पहुंचे थे.
आगरा सेना रैली भर्ती में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, हाथरस और कासगंज जिले के युवाओं ने दमखम दिखाया था. भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन (10वीं) और ट्रेड्समैन (8वीं) के पदों पर हुई थी.
वायुसेना भर्ती में ऐतिहासिक आवेदन: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए साल 2022 में ही भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया संपन्न कराई गई. पहली बार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए रिकॉर्ड 7,49,899 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था. इससे पहले तक किसी भी रिक्रूटमेंट साइकिल में अधिकतम आवेदन 6,31,528 दर्ज किए गए थे. अग्निपथ योजना के तहत पहली बार साल 2022 में शुरू की गई अग्निवीर भर्ती में 46 हजार से अधिक युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया था.
भर्ती लक्ष्य और महिलाओं की भागीदारी: इसमें सिर्फ थल सेना में करीब 40,000 भर्तियां की गई थीं जबकि नौसेना में 2800 और वायु सेना में भी काफी भर्तियां की गईं थीं. दिसंबर 2022-जनवरी 2023 में करीब एक लाख अग्निवीर सेना में एनरॉल्ड किए गए हैं. इसमें लगभग 200 महिलाएं भी शामिल थीं जिन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया. 14 जून 2022 को अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई थी जिसके तहत रिक्तियों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाना था.
भविष्य की रिक्तियां और विस्तार योजना: अगले चार सालों में आर्मी के लिए अग्निवीरों की भर्ती धीरे-धीरे बढ़ाई जानी थी जिसकी 1.75 लाख लिमिट तय थी. नौसेना और वायुसेना के लिए भर्ती के आंकड़े भी अगले चार सालों में धीरे- बढ़ाकर लगभग 28,700 करने का लक्ष्य था. लगातार इस योजना पर काम हुआ है और संख्या भी हर भर्ती रैली में बढ़ रही है. साल 2025 में भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए लगभग 25,000 से अधिक रिक्तियों की अधिसूचना जारी की गई थी.
वर्ष 2026 का भर्ती शेड्यूल: 2025 में इन पदों को बढ़ाकर हर वर्ष 50 हजार से एक लाख तक करने पर रक्षा मंत्रालय द्वारा गंभीरता से मंथन किया गया है. 2026 में भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती के लिए 25,000 से अधिक पद घोषित किए गए हैं. यह भर्ती अभियान फरवरी 2026 में शुरू हुआ जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू होकर एक अप्रैल तक चलेगी. भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा एक जून से 16 जून के बीच आयोजित की जाएगी.
मध्य कमान की उपलब्धियां और मॉर्डनाइजेशन: मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि पिछली भर्ती रैलियों के आंकड़े के साथ लोगों की दिलचस्पी भी अब बढ़ती जा रही है. लखनऊ में विमेन मिलिट्री पुलिस की अभी भर्ती रैली हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की महिला अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था. इस साल भी देखा गया है कि चाहे लड़के हों या लड़कियां, दोनों ही कैटेगरी में आर्मी का पार्ट बनने का बहुत ज्यादा उत्साह है. जोनल रिक्रूटमेंट यूपी उत्तराखंड ने रैली रिक्रूटमेंट का मॉर्डनाइजेशन किया है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बना है.
तकनीकी सुधार और पारदर्शिता: इस बार जहां पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है वहां सुरक्षा के लिए कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. उनको इंटीग्रेटेड करके एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जहां से वीडियो फीड कभी भी देखी जा सकती है. इस साल नई चीज के तौर पर अभ्यर्थियों को फौज की तरफ से नंबर वाली टी-शर्ट दी गई है. इससे अभ्यर्थियों का आइडेंटिफिकेशन आसान हो गया है और रनिंग के दौरान पारदर्शिता बढ़ी है.
डिजिटल क्लॉक और नए नियम: टाइमिंग के विवाद को सुलझाने के लिए इस साल एक बड़ी डिजिटल क्लॉक इंट्रोड्यूस की गई है. पहले टाइमिंग स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड की जाती थी लेकिन इस बार कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाया गया है. इसके अलावा एडमिट कार्ड की जगह इस बार रिस्ट बैंड की व्यवस्था की गई है और सबको यूनिक नंबर दिया गया है. पीआरओ शांतनु प्रताप सिंह बताते हैं कि अब अग्निवीर भर्ती रैली प्रक्रिया के कैलेंडर में एक बड़ा बदलाव किया गया है.
कैलेंडर वर्ष और आयु सीमा में बदलाव: अग्निवीर भर्ती का जो कैलेंडर पहले फाइनेंशियल ईयर तक होता था, अब वह कैलेंडर ईयर (जनवरी से दिसंबर) कर दिया गया है. उस वजह से 2025-26 की ऑनलाइन भर्ती में जो छह महीने का अंतर आ रहा था उसे एडजस्ट कर लिया गया है. इस गैप को भरने के लिए विभाग द्वारा आयु सीमा में जरूरी एडजस्टमेंट किए गए हैं. इससे अधिक से अधिक युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सकेगा.
