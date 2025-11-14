ETV Bharat / state

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

मेरठः ऐसे युवा जो जनहित को ध्यान में रखते हुए अनूठा काम कर रहे हैं, उन्हें इस काम के लिए सरकार सम्मानित करेगी. साथ ही 50 हजार रुपये नकद पुरस्कार भी मिलेगा. राज्य स्तरीय विवेकानन्द यूथ अवार्ड के लिए जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल (PRD) विभाग के द्वारा ऐसे युवाओं की खोज की जा रही है जिन्होंने समाज में अपने प्रयासों से सराहनीय कार्य किए हों.

जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी वैश्विक डबास ने बताया कि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के निर्देश पर 2025-26 में विवेकानन्द यूथ अवार्ड देने के लिए विभाग उन युवाओं को अवसर देगा, जिन्होंने खेलकूद एव सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि दिखाई हो. इसके लिए कई अलग अलग श्रेणी निर्धारित की गई हैं. पौधारोपण, परिवार कल्याण, रक्तदान, नशामुक्ति, जल संरक्षण, पुस्तकालय एवं वाचनालय, अल्प बचत, मानव अधिकारों को बढ़ावा, पर्यटन, जैविक खेती, सौर ऊर्जा सयंत्र की स्थापना,स्वच्छता कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकीकरण, साक्षरता, आपदा प्रबंधन, मतदाता जागरूकता, स्वास्थ्य अनुसंधान, कला संस्कृति और साहित्य पारंपरिक चिकित्सा, सक्रियता नागरिकता, सामुदायिक सेवा, खेल और शैक्षिक उत्कृष्टता और स्मार्ट लर्निंग आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15-35 वर्ष के युवा पुरस्कार पा सकते हैं.

डबास ने बताया कि युवाओं को विशिष्टि पहचान देने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में अहम भूमिका निभाने के लिए विवेकानन्द यूथ अवार्ड मिलेगा. 30 नवंबर तक आवेदन किये जा सकते हैं. आवेदन करने वाले युवा, जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें उसी जिले में आवेदन करना होगा. आवेदक की उम्र 15 से 35 वर्ष के के बीच होना चाहिए. उम्र का निर्धारण वर्ष 1 जनवरी को नामांकन के समय के अनुसार होना चाहिए और कम से कम 3 वर्ष में निर्धारित कार्य क्षेत्रों में से किसी भी एक या उससे अधिक क्षेत्र में अहम योगदान दिया हो.