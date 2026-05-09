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रामकथा का ग्लोबल सेंटर बनेगी अयोध्या; दुनियाभर की रामायण पांडुलिपियों पर रिसर्च करेंगे युवा

अयोध्या : अयोध्या में सरयू तट पर स्थित अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय अब युवाओं के लिए रिसर्च और पढ़ाई का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है. यहां दुनियाभर से भगवान श्री राम, रामायण और रामचरितमानस से जुड़ी दुर्लभ पांडुलिपियां इकट्ठा की जा रही हैं, जिन पर युवा गहराई से शोध करेंगे. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से संबंधित युवाओं को शोध के लिए सभी जरूरी आधुनिक सुविधाएं और संसाधन मुहैया कराया जाएगा.

मंदिर निर्माण का कार्य संपन्न होने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अब श्रीराम कथा संग्रहालय का निर्माण प्राथमिकता पर रखा है. इस संग्रहालय में श्रीराम व श्रीराम जन्मभूमि पर आधारित गैलरियों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें मंदिर निर्माण से पूर्व उत्खनन में प्राप्त अवशेष, राम मंदिर के संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट में आए फैसले की प्रति को भी संग्रहित किया जाएगा. इसके अलावा भगवान श्रीराम के जन्म से लेकर राम राज्याभिषेक तक और बजरंग बली की भूमिका पर आधारित चार डिजिटल गैलरी तैयार की जा रही है.

रामकथा का ग्लोबल सेंटर बनेगी अयोध्या (Photo Credit; ETV Bharat)





संग्रहालय के निदेशक संजीव सिंह ने बताया कि युवाओं का केंद्र श्रीराम हैं, यहां आने वाले लोगों की रुचि भगवान श्रीराम से है, उन्हें जानने के लिए कथा, लिखी गई रामायण के पांडुलिपियों का अध्ययन जरूरी है. शोध के प्रथम प्रकल्प में देश के सभी भाषाओं, लिपियों और कालों में लिखी गई राम साहित्य को संग्रहित किया जा रहा है. इसमें युवाओं को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उपयुक्त सभी सामग्री को यहां उपलब्ध कराया जाएगा. जल्द ही असम, मिथिला, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलुगु, मलयाली व कश्मीरी समेत अन्य राज्यों से भी रामायण को लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो संग्रहालय में शोध को बल प्रदान करेगा.

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