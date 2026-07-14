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मेरठ में नाले में डूबने से युवक की मौत, पब्लिक की शिकायत पर भी खुले नालों पर नहीं हो रहा कोई एक्शन

मेरठ: जिले के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के लिसाड़ी रोड पर नाले में डूबकर एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान इरफान उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, इरफान पेशे से फल विक्रेता था और ठेला लगाता था.

वह रोज की तरह, सुबह करीब 6 बजे मंडी से फल लेने के लिए अपने घर से निकला था लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटा, तो परिजनों को चिंता हुई. मौके पर पहुंचे घरवालों ने जब देखा तो शव इरफान का ही था. करीब 9 साल पहले इरफान की शादी हुई थी. मृतक के भाई इरशाद ने बताया कि ये मेरे छोटे भाई इरफान की बॉडी है. वह फल बेचने का काम करता था. हमें पड़ोसियों ने आकर जानकारी दी जिसके बाद सब वहां पहुंचे.

​घटना की सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकाला. ​थाना प्रभारी राजेश काम्बोज ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मामला शराब के नशे में पैर फिसलने के कारण नाले में डूबने का लग रहा है. हालांकि, मौत के असल कारणों का पता पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.