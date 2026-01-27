ऋषिकेश में गंगा में डूबते युवक के लिए 'देवदूत' बना राफ्टिंग ट्रेनर, रेस्क्यू कर निकाला बाहर
ऋषिकेश में एक युवक के लिए राफ्टिंग ट्रेनर 'देवदूत' बनकर सामने आया. जिसने डूब रहे युवक को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला.
January 27, 2026
ऋषिकेश: मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत इको टूरिज्म जोन के युसूफ बीच पर नहाने के दौरान गुड़गांव का पर्यटक गंगा में डूब गया. गंगा में डूबने से पर्यटक बेहोश हो गया. राफ्टिंग गाइडों के ट्रेनर विपिन शर्मा ने एक गाइड की सहायता से पर्यटक को बाहर निकाला और मौके पर ही सीपीआर देकर उसकी जान बचा ली. यह घटना राफ्टिंग गाइड के हेलमेट में लगे कैमरे में कैद हो गई.
जानकारी के मुताबिक गुड़गांव निवासी युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए शिवपुरी पहुंचा. इस दौरान सभी दोस्त युसूफ बीच पर नहाने के लिए चले गए. देखते ही देखते युवक का पैर फिसल गया और वह गंगा में डूबने लगा. साथियों ने मदद की गुहार लगाई तो गंगा में गाइडों को ट्रेनिंग दे रहे ट्रेनर विपिन शर्मा मदद के लिए दौड़े. एक राफ्टिंग गाइड ने गंगा में छलांग लगाई और विपिन शर्मा ने रस्सी फेंक कर किसी तरह पर्यटक को बेहोशी की हालत में गंगा तट पर बाहर निकाला.
इस दौरान अन्य दो-तीन गाइड भी मौके पर आए. सभी ने मिलकर पर्यटक को सीपीआर दी और उसे मारने से बचा लिया. इस दौरान पर्यटक के साथी रोते हुए भी दिखाई दिए. जान बचाए जाने पर पर्यटकों ने राफ्टिंग गाइड और ट्रेनर का आभार व्यक्त किया. विपिन शर्मा ने बताया कि पर्यटक को 108 आपातकालीन एंबुलेंस में बैठकर उपचार के लिए ऋषिकेश अस्पताल भेजा गया है. बताते चलें कि अक्सर लोग प्रशासन की चेतावनी को दरकिनार कर गंगा में नहाने चले जाते हैं और उन्हें नदी की गहराई का ठीक से पता नहीं होता है और डूबने की घटना सामने आती है. कई पर्यटक गंगा में नहाने उतरने से अपनी जान तक गंवा चुके हैं.
बीते दिनों देहरादून जनपद के विकासनगर में एक ईरिक्शा चालक शक्ति नहर में डूब गया था. सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवक की तलाश में रेस्क्यू अभियान और काफी तलाशी के बाद युवक के शव को बरामद किया गया. पुलिस द्वारा बताया गया कि सायं के समय ईरिक्शा चालक नहर में पानी लेने गया था. पानी भरते समय पैर फिसलकर से वो शक्ति नहर में गिर गया था.
