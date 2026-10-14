पंचायत से लौटे युवक ने कमरे में खुद को मारी गोली, मौत
मृतक के घर में पत्नी अमृता सिंह, दो बेटी और एक बेटे है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 11:17 AM IST
सुल्तानपुर: लंभुआ थाना क्षेत्र के धनेक्ष गांव में ससुराल में पंचायत से लौटे 32 वर्षीय युवक ने घर के अंदर कमरे में लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली. इसके बाद युवक को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.
दरअसल, मंगलवार को दिग्विजय सिंह (32) पुत्र लाल प्रताप सिंह अपने ससुराल अलैया सुजानगंज में एक पंचायत में शामिल होने गया था. वहां से लौटने के बाद उसने घर के अंदर कमरे में खुद को गोली मार ली. मृतक के घर में पत्नी अमृता सिंह, दो बेटी और एक बेटे है. घटना की सूचना पर पुलिस और सीओ लंभुआ ऋतिक कपूर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली.
प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार के मुताबिक, प्रारंभिक जानकारी में पंचायत के दौरान बात न माने जाने से आहत होकर युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाए जाने की बात सामने आ रही है.
लंभुआ क्षेत्राधिकारी ऋत्विक कपूर ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला है. मृतक ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारी है. मौके पर फोरेंसिक टीम पहुंची है और पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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