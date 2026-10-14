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पंचायत से लौटे युवक ने कमरे में खुद को मारी गोली, मौत

युवक ने कमरे में खुद को मारी गोली, मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )

सुल्तानपुर: लंभुआ थाना क्षेत्र के धनेक्ष गांव में ससुराल में पंचायत से लौटे 32 वर्षीय युवक ने घर के अंदर कमरे में लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली. इसके बाद युवक को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

दरअसल, मंगलवार को दिग्विजय सिंह (32) पुत्र लाल प्रताप सिंह अपने ससुराल अलैया सुजानगंज में एक पंचायत में शामिल होने गया था. वहां से लौटने के बाद उसने घर के अंदर कमरे में खुद को गोली मार ली. मृतक के घर में पत्नी अमृता सिंह, दो बेटी और एक बेटे है. घटना की सूचना पर पुलिस और सीओ लंभुआ ऋतिक कपूर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली.