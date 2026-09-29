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3 बच्चों की मां और रिश्ते में चाची को भगाकर जयपुर लाया, चरित्र पर शक हुआ, तो हत्या कर शव गाड़ा, गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी में एक फैक्ट्री में काम करने वाले 20 साल के युवक ने करीब 35 साल की अपनी चाची को प्रेम जाल में फंसाकर भगा लाया और बाद में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा. जब उसे शक हुआ कि वह किसी और से बात करती है और उसके किसी से अवैध संबंध है, तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि उसने कपड़े से गला दबाकर लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी और शव को घर के आंगन में दफना दिया. पुलिस से बचने के लिए वह सामोद बालाजी की यात्रा में भी शामिल हुआ. यह कहानी नहीं, बल्कि जयपुर में एक गर्भवती महिला के सनसनीखेज हत्याकांड की सच्चाई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि उसे फिल्में देखकर शव को ठिकाने लगाने और पुलिस से बचने का आइडिया आया.