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धौलपुर: शादी के गीतों के बीच मातम, नहाते समय पार्वती नदी में डूबा दूल्हे का चचेरा भाई

धौलपुर: जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के नगला महू गांव में चचेरे भाई की शादी में शामिल होने आए युवक की पार्वती नदी में नहाते समय रविवार को डूबने से मौत हो गई. इस हादसे से पूरे परिवार में कोहराम मच गया और शादी का माहौल शोक में बदल गया. मृतक की पहचान प्रशांत पुत्र दीपू ठाकुर (निवासी नगला महू, थाना बसेड़ी) के रूप में हुई है. प्रशांत आगरा में रहता था और अपने चचेरे भाई सुभाष पुत्र बंटी परमार की शादी में शामिल होने के लिए गांव आया हुआ था. बारात भिंड जिले के गांव कनावर जा रही थी.

बसेड़ी थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और घटना की जांच की जा रही है. सुबह प्रशांत सैंपऊ में हेयर कटिंग और शेविंग करवाकर गांव लौटा. इसके बाद वह अपने छोटे भाई निशांत और गांव के दूसरे युवक शिवम के साथ पार्वती नदी में नहाने चला गया. नदी के पुल से छलांग लगाते ही वह गहरे गड्ढे में समा गया. निशांत और शिवम ने तुरंत सूचना दी. ग्रामीणों और परिजनों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद प्रशांत का शव गहरे गड्ढे से निकाला. उसे सैंपऊ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.