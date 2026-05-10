ETV Bharat / state

धौलपुर: शादी के गीतों के बीच मातम, नहाते समय पार्वती नदी में डूबा दूल्हे का चचेरा भाई

धौलपुर के बसेड़ी में चचेरे भाई की शादी में शामिल होने आए युवक की पार्वती नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई.

Drowning in Parvati River
मृतक प्रशांत (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2026 at 10:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के नगला महू गांव में चचेरे भाई की शादी में शामिल होने आए युवक की पार्वती नदी में नहाते समय रविवार को डूबने से मौत हो गई. इस हादसे से पूरे परिवार में कोहराम मच गया और शादी का माहौल शोक में बदल गया. मृतक की पहचान प्रशांत पुत्र दीपू ठाकुर (निवासी नगला महू, थाना बसेड़ी) के रूप में हुई है. प्रशांत आगरा में रहता था और अपने चचेरे भाई सुभाष पुत्र बंटी परमार की शादी में शामिल होने के लिए गांव आया हुआ था. बारात भिंड जिले के गांव कनावर जा रही थी.

बसेड़ी थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और घटना की जांच की जा रही है. सुबह प्रशांत सैंपऊ में हेयर कटिंग और शेविंग करवाकर गांव लौटा. इसके बाद वह अपने छोटे भाई निशांत और गांव के दूसरे युवक शिवम के साथ पार्वती नदी में नहाने चला गया. नदी के पुल से छलांग लगाते ही वह गहरे गड्ढे में समा गया. निशांत और शिवम ने तुरंत सूचना दी. ग्रामीणों और परिजनों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद प्रशांत का शव गहरे गड्ढे से निकाला. उसे सैंपऊ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इसे भी पढ़ें- दो बड़े हादसे : सरदारशहर में तीन घरों के बुझे चिराग, बूंदी में पिकनिक मनाने आए युवक की मौत

बारात रद्द, दुल्हन ब्याहने छोटी टोली रवाना: इस दुखद घटना के बाद चचेरे भाई की पूरी बारात रद्द कर दी गई. मातम का माहौल होने के कारण सिर्फ एक गाड़ी से दूल्हा सुभाष और कुछ करीबी रिश्तेदार दुल्हन लाने के लिए रवाना किए गए, जिस घर में सुबह शादी के गीत गाए जा रहे थे, वहां अचानक शोक की लहर दौड़ गई. एक ही घर में खुशी और मातम का मंजर देखकर ग्रामीण भी भावुक हो गए. परिजनों ने बताया कि प्रशांत परिवार की शादी में शामिल होने के लिए आया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

TAGGED:

WEDDING TRAGEDY DHOLPUR
WEDDING PROCESSION CANCELLED
पार्वती नदी में डूबा दूल्हे का भाई
धौलपुर में यूवक डूबा
DROWNING IN PARVATI RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.