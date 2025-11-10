ETV Bharat / state

किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले गया था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल

चमोली: जिले के थराली विधानसभा क्षेत्र से नाबालिग किशोरी को भगा ले जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने किशोरी को सकुशल ढूंढते हुए आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित पक्ष ने 7 नवंबर को थाने में लिखित तहरीर दी थी. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की.

घर से भगाई गई किशोरी को पुलिस ने ढूंढा: थाना पुलिस थराली ने थाना क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी को बहला, फुसलाकर कर भगा ले जाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. किशोरी को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है.

5 नवंबर को युवक नाबालिग किशोरी को भगा ले गया था: थराली थानाध्यक्ष विनोद चौरसिया ने बताया कि गत 7 नवंबर को थाना क्षेत्र के एक गांव के एक वादी ने थाने में एक लिखित तहरीर दी थी. तहरीर में कहा गया था कि उनकी नाबालिग बेटी को 5 नवंबर को विकासखंड थराली के रतगांव निवासी युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है. तहरीर के आधार पर थाना थराली में मुकदमा दर्ज किया गया. इसके साथ ही इस घटना की जानकारी पुलिस उच्चाधिकारियों को दी गई.