युवा कल्याण और खेल विभाग ‘सेवारत विभाग’ में शामिल, अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश
जारी आदेश में कहा गया है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका के संबंधित नियम में जल्द संशोधन किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 4:52 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग को ‘सेवारत विभाग’ में शामिल किये जाने का फैसला लिया गया है. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 17 जून को आदेश जारी किया है. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.
आदेश के अनुसार, वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 भाग-1 के परिशिष्ट-9 के प्रस्तर 5 में दी गई सेवारत विभाग की परिभाषा के आधार पर यह फैसला लिया गया है. राज्यपाल ने दोनों विभागों को सेवारत विभाग में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है.
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह आदेश सचिव, युवा कल्याण विभाग और सचिव, खेल विभाग को भेजा है. आदेश में साफ कहा गया है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका के संबंधित नियम में जल्द संशोधन किया जाएगा.
यह आदेश शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया है, इसलिए इस पर हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है. इसकी प्रामाणिकता http://shasanadesh.up.gov.in पर देखी जा सकती है.
क्या होगा बदलाव? : माना जा रहा है कि सेवारत विभाग का दर्जा मिलने से अब युवा कल्याण और खेल विभाग के कामकाज में तेजी आएगी. इन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में अधिक अधिकार मिलेंगे. बजट आवंटन, योजनाओं की मंजूरी और खर्च की प्रक्रिया अब आसान होगी.
इससे खेल और युवा कल्याण से जुड़ी योजनाएं जल्दी जमीन पर उतर सकेंगी. चर्चा है कि इस फैसले से प्रदेश के लाखों युवाओं और खिलाड़ियों को सीधा फायदा पहुंचेगा. खेल का बुनियादी ढांचा मजबूत करने और युवाओं को बेहतर अवसर देने में मदद मिलेगी.
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