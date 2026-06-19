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युवा कल्याण और खेल विभाग ‘सेवारत विभाग’ में शामिल, अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग को ‘सेवारत विभाग’ में शामिल किये जाने का फैसला लिया गया है. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 17 जून को आदेश जारी किया है. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है.









आदेश के अनुसार, वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 भाग-1 के परिशिष्ट-9 के प्रस्तर 5 में दी गई सेवारत विभाग की परिभाषा के आधार पर यह फैसला लिया गया है. राज्यपाल ने दोनों विभागों को सेवारत विभाग में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है.



अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह आदेश सचिव, युवा कल्याण विभाग और सचिव, खेल विभाग को भेजा है. आदेश में साफ कहा गया है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका के संबंधित नियम में जल्द संशोधन किया जाएगा.







यह आदेश शासनादेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया गया है, इसलिए इस पर हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है. इसकी प्रामाणिकता http://shasanadesh.up.gov.in पर देखी जा सकती है.