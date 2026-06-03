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हरिद्वार में चोरी के आरोप में युवक को दे डाली 'तालिबानी' सजा, रस्सियों से बांधकर बेरहमी से पीटा

दरअसल, वीडियो में कुछ लोग एक युवक के हाथ पैर रस्सियों से बांधकर उसकी पिटाई करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में युवक असहाय अवस्था में दिखाई दे रहा है. जबकि, कई लोग आसपास खड़े होकर पूरा घटनाक्रम देखते नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस दौरान भीड़ में शामिल किसी भी व्यक्ति की ओर से बीच बचाव करने के लिए नहीं आया. वीडियो में कई लोग तमाशबीन बने नजर आ रहे हैं. लोग रस्सी में बंधे युवक पर लाठियों से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

युवक की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और क्षेत्र में घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं. पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान करने में जुट गई है.

हरिद्वार: नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को रस्सियों से बांधकर लाठियों से बेरहमी से पीटा गया. आरोप है कि युवक ने एक वाहन का शीशा तोड़ा और उसमें रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया. बताया जा रहा है कि लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उसे तालिबानी सजा दे डाली.

कथित तौर पर वाहन का शीशा तोड़कर 50 हजार रुपए चुराने के आरोप: जानकारी के मुताबिक, युवक पर एक वाहन का शीशा तोड़ने और करीब 50 हजार रुपए चोरी करने का आरोप लगाया गया था. आरोप लगने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना देने बजाय खुद ही कार्रवाई करते हुए युवक को कथित तौर पर पकड़ लिया. इसके बाद उसे रस्सियों से बांधकर पीटा गया.

कानून से ऊपर उठकर सजा देने पर मामले ने पकड़ा तूल: हालांकि, चोरी के आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोग उसे कानून से ऊपर उठकर सजा देते दिखाई भी दे रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. लोगों ने कानून को हाथ में लेने की घटना पर सवाल उठाए हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति पर अपराध का संदेह था, तो उसे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए था. किसी को बंधक बनाकर मारपीट करना कानूनन अपराध है. वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच करने के साथ ही यह पता लगाने में जुटी है कि घटना कब और कहां की है?

"वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है. मामले की जांच कराई जा रही है. वीडियो की सत्यता और घटना में शामिल लोगों की भूमिका की जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- कुंदन सिंह राणा, प्रभारी इंस्पेक्टर, नगर कोतवाली

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