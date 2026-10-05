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दिल्ली: कालिंदी कुंज इलाके में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालात नाजुक

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है. जहां फायरिंग की घटना में एक युवक को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है. जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. घायल युवक खड्डा कॉलोनी इलाके में अपनी सैलून की दुकान चलाता है. रविवार रात 8:30 के आसपास दो युवकों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था. फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

बताया जा रहा है कि गोली लगने के कारण नाबालिग युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है. जिसे अस्पताल में भेजा गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है वहीं पूरे मामले में पुलिस आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

वही, इस घटना के चश्मेदीद राहुल ने बताया कि यह घटना आज रात 8:30 से 9:00 के बीच की है. जब दो युवक कोट पहन कर इस इलाके में आना-जाना कर रहे थे और सामने वाली गली में आकर दोनों युवक खड़ा हो जाता है. तभी सैलून की दुकान से निकलकर एक युवक के सामने जनरल स्टोर पर पहुंचता है. इसके बाद जो युवक गली में खड़ा थे उनके द्वारा फायरिंग कर दी जाती है और इस फायरिंग की घटना में सैलून चलने वाले युवक को गोली लग जाता है. और इस घटना को अंजाम देने के बाद दोनों युवक यहां से फरार हो जाते हैं. वहीं आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं और घायल युवक को अस्पताल भेजा जाता है.

फिलहाल, इस घटना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच पूरे मामले की जांच कर रही. है मौके पर फॉरेंसिक विभाग की टीम भी पहुंची हुई थी. वही कालिंदी कुंज थाना के पुलिस स्टाफ ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीती रात को एक राउंड फायरिंग हुई है और इसमें एक युवक को गोली लगी है.

वहीं, इस घटना के बाद साउथ ईस्ट के डीसीपी विनीत कुमार ने इस मामले के बारे में बताया है कि फायरिंग की घटना के बारे में कालिंदी कुंज थाना को सूचना मिली थी मौके पर पुलिस टीम पहुंची हुई है. घायल को अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल, इस पूरी घटना की जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी करने के लिए टीम छापेमारी कर रही है.

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