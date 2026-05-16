ETV Bharat / state

झज्जर में युवक की गोली मारकर हत्या, 20 से ज्यादा गोलियां दनादन बरसाईं गई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात

हरियाणा के झज्जर के सुबाना गांव में एक युवक की सरेआम 20 से ज्यादा गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है.

youth was shot dead in Jhajjar Subana village with More than 20 Bullets
झज्जर में युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 16, 2026 at 10:34 PM IST

|

Updated : May 16, 2026 at 10:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झज्जर : हरियाणा के झज्जर के सुबाना गांव में हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया. कार सवार अज्ञात बदमाशों ने गांव निवासी हितेश उर्फ गुल्लू पुत्र नरेश की गोली मारकर हत्या कर दी. हमलावरों ने हितेश पर 20 से अधिक गोलियां बरसाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और भय का माहौल बना हुआ है.

ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ से गूंजा गांव : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज से पूरा गांव गूंज उठा. जब लोग घरों से बाहर निकले तो हितेश उर्फ गुल्लू लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है. मृतक का पोस्टमार्टम होना बाकी है.

झज्जर में युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

आरोपी मौके से फरार : बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए. पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और बाकी तकनीकी सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है. फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. इस घटना से सुबाना गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी आक्रोश और चिंता का माहौल है. स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में ताबड़तोड़ चली गोली, पैरोल पर आए 55 वर्षीय फौजी का मर्डर, CCTV कैमरे में कैद वारदात

ये भी पढ़ें : यमुनानगर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर चाकू से गोदा

Last Updated : May 16, 2026 at 10:47 PM IST

TAGGED:

JHAJJAR FIRING
JHAJJAR YOUTH MURDER
झज्जर में फायरिंग
झज्जर में मर्डर
JHAJJAR FIRING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.