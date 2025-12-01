चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में अंधाधुंध फायरिंग, कार सवार युवक को बदमाशों ने बनाया निशाना
चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में कार सवार युवक पर अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए.
Published : December 1, 2025 at 9:56 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 10:04 PM IST
चंडीगढ़ : शहर में सोमवार देर शाम 3 हमलावरों ने कार सवार युवक को गोली मार दी. पुलिस जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने काफी देर तक युवक का पीछा किया, फिर हमलावरों ने अपनी गाड़ी आगे निकालकर युवक की गाड़ी रोकी और फायरिंग करनी शुरू कर दी. गोलीबारी से इलाके में डर का माहौल बन गया.
कार सवार युवक पर फायरिंग : कार सवार युवक पर 5 राउंड फायर किए गए. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने आसपास के बॉर्डर पर नाकेबंदी कर दी है. सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर तलाश की जा रही है. हमले में घायल पीड़ित को गंभीर हालत में पीजीआई में भर्ती कराया गया है. घटनास्थल से कारतूस भी बरामद किया गया है.
आरोपी मौके से फरार : पूरी वारदात चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित टिम्बर मार्केट में हुई है. पुलिस का कहना है कि गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. वहीं पुलिस ने क्षेत्र में नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश में तेज़ कर दी है. पीड़ित का नाम इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी सामने आया है. वो चंडीगढ़ सेक्टर 33 में रहता है. उसका खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसमें उसके खिलाफ 12 आपराधिक केस दर्ज हैं. इंद्रजीत के पिता सतिंदर पाल पंजाब पुलिस से रिटायर इंस्पेक्टर है.
