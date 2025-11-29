ETV Bharat / state

रेवाड़ी में युवक की बेरहमी से हत्या, दो गुटों में विवाद सुलझाने की कोशिश से भड़के, आरोपियों की तलाश जारी

हरियाणा के रेवाड़ी में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

Youth was murdered with a sharp weapon in Rewari
रेवाड़ी में युवक की बेरहमी से हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 29, 2025 at 10:31 PM IST

2 Min Read
रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव देहलवास का रहने वाला एक युवक गांव गुलाबपुरा में लग्न समारोह में आया था. किसी बात को लेकर डीजे पर उसका विवाद हो गया जो इतना ज्यादा बढ़ा कि युवकों ने तेज धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद से गांव के लोग और परिजन भारी गुस्से में है. रामपुरा थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

युवक की धारदार हथियार से हत्या : गांव देहलावास का 25 वर्षीय अविवाहित युवक संजीव कुमार साथ लगते गांव गुलाबपुरा में शुक्रवार की शाम को आयोजित एक लग्र समारोह में भाग लेने गया था. समारोह में गांव के ही पुष्पेन्द्र और सचिन का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था जिसे सुलझाने और बीच-बचाव करते हुए संजीव ने उन्हें शांत कराया और मामले को रफा-दफा कराया, लेकिन पुष्पेन्द्र शांत नहीं रहा. लग्र समारोह के बाद संजीव कुमार जिस समय रात एक बजे पैदल घर जा रहा था तो पुष्पेन्द्र और उसका साथी कृष्ण उसे बाइक पर बैठाकर देहलावास के जोहड़ के पास ले गए और वहां उस पर तेज धारदार हथियार से हमला बोल दिया. इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गए.

आरोपियों की तलाश जारी : सूचना मिलने के बाद परिजन संजीव को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर ले गए जहां से गंभीर हालत होने पर उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया. रोहतक में रात को ही डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. रामपुरा थाना प्रभारी संजय कुमार ने कहा कि हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और कई टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई है. उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

रामपुरा पुलिस स्टेशन रेवाड़ी (Etv Bharat)

REWARI YOUTH MURDER
REWARI CRIME NEWS
रेवाड़ी में हत्या
रेवाड़ी में मर्डर
REWARI YOUTH BEATEN TO DEATH

