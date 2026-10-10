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पत्नी भगाने की रंजिश में युवक की बीच बाजार हत्या, दो साल बाद लिया बदला

मथानिया थाना भवन ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: मथानिया थाना क्षेत्र के तिंवरी के समीप स्थित बालरवा गांव में शुक्रवार रात को युवक पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. हत्या की वजह दो साल पहले मृतक द्वारा हमलावर की पत्नी को भगाकर ले जाने की रंजिश थी. इसी रंजिश ने शुक्रवार रात को खूनी रूप ले लिया. पुलिस ने मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया है. देर रात इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया.

तिंवरी पुलिस चौकी प्रभारी प्यारेलाल ने बताया कि बालरवा निवासी रूपाराम पर महिला के पति मूलाराम और उसके साथियों ने शुक्रवार रात 7 बजे बीच बाजार धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल रूपाराम की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दबिशें दीं और देर रात एक आरोपी को डिटेन कर लिया.