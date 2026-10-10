पत्नी भगाने की रंजिश में युवक की बीच बाजार हत्या, दो साल बाद लिया बदला
मृतक कोर्ट में पेश होकर गांव लौटा था. वह बाजार में बैठा था, इसी दौरान उस पर आरोपी ने हमला कर दिया.
Published : October 10, 2026 at 8:32 AM IST
जोधपुर: मथानिया थाना क्षेत्र के तिंवरी के समीप स्थित बालरवा गांव में शुक्रवार रात को युवक पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. हत्या की वजह दो साल पहले मृतक द्वारा हमलावर की पत्नी को भगाकर ले जाने की रंजिश थी. इसी रंजिश ने शुक्रवार रात को खूनी रूप ले लिया. पुलिस ने मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया है. देर रात इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया.
तिंवरी पुलिस चौकी प्रभारी प्यारेलाल ने बताया कि बालरवा निवासी रूपाराम पर महिला के पति मूलाराम और उसके साथियों ने शुक्रवार रात 7 बजे बीच बाजार धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल रूपाराम की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश में दबिशें दीं और देर रात एक आरोपी को डिटेन कर लिया.
पढ़ें: चूरू: दो संतों के विवाद में एक की मौत, चुपचाप आश्रम में दी समाधि, 50 घंटे बाद पुलिस ने निकाला शव, दो हिरासत में
चौकी प्रभारी ने बताया कि मूलाराम और रूपाराम गांव में आसपास ही रहते थे. मूलाराम की पत्नी को करीब दो साल पहले रूपाराम भगा ले गया था. इसके बाद से दोनों के बीच रंजिश चल रही थी. रूपाराम इस दौरान गांव से बाहर रह रहा था. शुक्रवार को वह कोर्ट में पेशी के सिलसिले में आया था. इसके बाद बालरवा पहुंच गया. रात करीब सात बजे वह ठेके के पास किसी के साथ बैठा था. आरोप है कि इसी दौरान मूलाराम अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और धारदार हथियार से हमला कर दिया.
बाजार में घटना, हर कोई हतप्रभ: बीच बाजार हुई वारदात से गांव में सनसनी फैल गई. तिंवरी-जोधपुर सड़क मार्ग पर खून बिखरा मिला. गंभीर हालत में रूपाराम को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर तिंवरी चौकी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची. मृतक के परिवार ने हत्या की रिपोर्ट दी है. घटना के समय बाजार में रौनक थी. घटना के बाद सड़क पर भीड़ जुट गई. आरोपी मौके से फरार हो गए. लोगों ने पुलिस को सूचना दी.