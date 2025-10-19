ETV Bharat / state

देहरादून में दो पक्षों में मारपीट, गोली लगने से युवक घायल, आरोपियों की धरपकड़ तेज

देहरादून में युवक को गोली मारने वाले आरोपियों की तलाश में पुलिस ने टीमें गठित की.

Dehradun Firing Case
गोली लगने से युवक गंभीर घायल (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 19, 2025 at 2:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: राजधानी देहरादून में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मामूली बात पर दो पक्ष आमने-सामने आ गए, मामला इतना बढ़ा की एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायर झोंक दिया. जिसके इलाके में दहशत फैल गई. वहीं गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. युवक को गोली लगते ही दूसरे पक्ष के युवक मौके से फरार हो गए. आनन-फानन में युवक को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां घायल का उपचार चल रहा है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

मामूली कहासुनी बनी विवाद का कारण: गौर हो कि नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दून अस्पताल के दो पक्षों की लड़ाई में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर फायर झोंक दिया. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और युवक को इलाज के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है. साथ ही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो घटना को अंजाम देने वाले युवक मौके से फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश तेज कर दी है.

गोली लगने से युवक घायल: जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात को राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत कैनाल रोड स्थित कैंटीन के पास दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिसमें एक पक्ष से आयुष्मान कौशिक निवासी रायपुर,दिशांत सिंह राणा और माही निवासी राजपुर रोड अपने इलाज के लिए दून अस्पताल आए. इस दौरान कुछ देर के लिए अस्पताल के बाहर चाय पीने आए तो अचानक दूसरे पक्ष से नृपेंद्र धामा निवासी बागपत और रोहन भी दून अस्पताल उपचार के लिए पहुंचे, जहां दोनों पक्षों की आपस में दोबारा कहासुनी हो गई.

घटना की संवेदनशीलता के मद्देनजर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. जिनके द्वारा आरोपियों के सभी सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही हैं. साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.
अजय सिंह, एसएसपी देहरादून

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश: इस दौरान दूसरे पक्ष से आए दो व्यक्तियों ने दून अस्पताल के बाहर 24 वर्षीय दिशांत सिंह राणा पर गोली चला दी. गोली लगने से दिशांत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल दिशांत सिंह राणा को उसके साथियों द्वारा तत्काल इलाज के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंची,तब तक दूसरे पक्ष के युवक मौके से फरार हो गए.

पढ़ें-

TAGGED:

DEHRADUN LATEST NEWS
YOUTH INJURED IN FIRING
देहरादून फायरिंग केस
फायरिंग में युवक घायल
DEHRADUN FIRING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.