देहरादून में दो पक्षों में मारपीट, गोली लगने से युवक घायल, आरोपियों की धरपकड़ तेज

देहरादून: राजधानी देहरादून में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मामूली बात पर दो पक्ष आमने-सामने आ गए, मामला इतना बढ़ा की एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायर झोंक दिया. जिसके इलाके में दहशत फैल गई. वहीं गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. युवक को गोली लगते ही दूसरे पक्ष के युवक मौके से फरार हो गए. आनन-फानन में युवक को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां घायल का उपचार चल रहा है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

मामूली कहासुनी बनी विवाद का कारण: गौर हो कि नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दून अस्पताल के दो पक्षों की लड़ाई में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर फायर झोंक दिया. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और युवक को इलाज के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है. साथ ही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो घटना को अंजाम देने वाले युवक मौके से फरार हो गए. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश तेज कर दी है.

गोली लगने से युवक घायल: जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात को राजपुर क्षेत्र के अंतर्गत कैनाल रोड स्थित कैंटीन के पास दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. जिसमें एक पक्ष से आयुष्मान कौशिक निवासी रायपुर,दिशांत सिंह राणा और माही निवासी राजपुर रोड अपने इलाज के लिए दून अस्पताल आए. इस दौरान कुछ देर के लिए अस्पताल के बाहर चाय पीने आए तो अचानक दूसरे पक्ष से नृपेंद्र धामा निवासी बागपत और रोहन भी दून अस्पताल उपचार के लिए पहुंचे, जहां दोनों पक्षों की आपस में दोबारा कहासुनी हो गई.