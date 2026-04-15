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बिहार में झूठी चोरी की दर्दनाक सजा..युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा

बक्सर: बिहार के बक्सर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर पीटा जा रहा है. इस वीडियो के संबंध में पुलिस ने बताया कि यह मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गुरुदास मठिया गांव का है, जो रविवार देर रात घटित हुआ. यहां युवक के साथ भीड़ द्वारा की गई बर्बरता का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है.

कानून-व्यवस्था पर सवाल: घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पेड़ से उल्टा लटका दिया और उसकी जमकर पिटाई की. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद समूचे इलाके में सनसनी फैल गई है. इस घटना ने स्थानीय कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

चोरी का आरोप: स्थानीय लोगों का ऐसा आरोप है कि युवक चोरी करने की नीयत से गांव में घुसा था. आहट मिलते ही ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और युवक को धर-दबोचा. इसके बाद लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए युवक को रस्सी के सहारे पेड़ से बांध दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर डाली. सुबह के समय सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह युवक को उग्र भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया.

साजिश करने का आरोप: घायल युवक की पहचान बेटानी यादव के रूप में हुई है, जो उसी गांव का ही निवासी बताया जा रहा है. हालांकि, पीड़ित के परिजनों ने इस घटना को लेकर बिल्कुल अलग दावा किया है. उनका कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते बेटानी यादव को एक सोची-समझी साजिश के तहत चोरी के झूठे आरोप में फंसाकर पीटा गया है. परिजनों ने अब पुलिस प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है.

जांच में जुटी पुलिस: इधर, घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है. इस मामले को लेकर बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.