पंजाब बार्डर पहुंचा मंदबुद्धि युवक, बीएसएफ ने हिरासत में लेकर की पूछताछ; पिता बोले- 'ढाई साल पहले घर से भाग गया था'

थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि बरदह पुलिस से उसके संबंध में मांगी गई जानकारी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 10:53 PM IST

2 Min Read
आजमगढ़ : जिले के बरदह थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक को बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) ने पंजाब बार्डर से संदिग्ध हालात में हिरासत में लिया है. युवक करीब ढाई माह पहले घर से लापता हो गया था. जानकारी के बाद पुलिस युवक के घर पहुंची और पूछताछ की.


थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाला युवक (40) पिछले ढाई वर्ष से घर से लापता है. बीएसएफ ने पंजाब बॉर्डर पर हिरासत में लिए जाने के बाद बरदह पुलिस से उसके संबंध में जानकारी मांगी. इस पर बरदह थाना पुलिस मंगलवार को उसके घर पहुंची और जांच की. चौकी इंचार्ज और बाकी सिपाही घर पर युवक के घर पर गये और पूछताछ की.

युवक के पिता ने बताया कि 'पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि बार्डर पर पकड़ा गया युवक यहां का रहने वाला है या नहीं. उन्होंने बताया कि शुरू में एक बार घर से निकला था तो शाहगंज में उसको पाया था. लेकिन, इस बार वह गया तो दोबारा नहीं मिला. उन्होंने बताया कि बहुत खोजबीन की. सारे रिश्तेदारों के यहां पता किया लेकिन कहीं पता नहीं चला. उन्होंने बताया कि बेटे की मानसिक स्थिति खराब होने से घर से कहीं चला गया. मेरे पास कागज भी हैं. वाराणसी से बेटे का इलाज चल रहा था. बरदह थाना की पुलिस आई थी, कागजात लेकर गई है. पुलिस ने बताया कि युवक पंजाब में मिला है. पिता ने बताया कि ढाई साल पहले घर से भाग गया था.

बरदह थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक युवक को पकड़ा है. सूचना मिली कि युवक के गांव का हमने पता लगाया. युवक वहीं का निवासी निकला. उनके परिजनों को बुलाया गया. पूछताछ में पता चला कि ढाई साल से घर से गायब था. मंदबुद्धि बताया जा रहा है.

