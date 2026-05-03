पंतनगर में युवक पर जानलेवा हमला, रुपए की मांग पूरी न करने पर चाकू से किया वार
उत्तराखंड के पंतनगर क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. घटना की पुलिस जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 3, 2026 at 8:01 AM IST
रुद्रपुर: पंतनगर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.आरोप है कि हमलावरों ने पहले युवक से पैसे और मोबाइल मांगा और मना करने पर उस पर डंडे और चाकू से हमला कर दिया. घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार सुमित वामल पुत्र सुशील कुमार दोपहर को अपनी दुकान से घर लौट रहा था, जैसे ही वह यूनिवर्सिटी परिसर स्थित शिवाजी पार्क के पास पहुंचे, वहां पहले से मौजूद रवि चौहान और उसके एक अज्ञात साथी ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि दोनों युवकों ने सुमित से उनका मोबाइल फोन और 10 हजार रुपये देने की मांग की. जब सुमित ने इसका विरोध किया, तो रवि चौहान ने गाली-गलौज करते हुए डंडे से उनके बाएं हाथ पर हमला कर दिया. इसके बाद सुमित अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया.
बताया जा रहा है कि रवि चौहान के साथी ने सुमित को पीछे से पकड़ लिया, जबकि रवि चौहान ने चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया. बचाव के दौरान चाकू सुमित के बाएं हाथ में लग गया और गंभीर चोट आई. आरोप है कि चाकू का वार इतना तेज था कि वह हाथ के पार निकल गया, जिससे सुमित बुरी तरह घायल हो गए. इसी बीच, जब हमलावर दोबारा हमला करने की कोशिश कर रहे थे, तभी सामने से आ रहे दीपक राणा और अन्य दो लोगों ने घटना को देखा और सुमित की मदद के लिए आगे बढ़े. लोगों को आता देख हमलावर सुमित को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.घटना के बाद दीपक राणा ने तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी.
घायल सुमित को पहले पंतनगर यूनिवर्सिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रुद्रपुर रेफर कर दिया. पीड़ित सुमित ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि रवि चौहान एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके खिलाफ पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे उन्हें लगातार जान का खतरा बना हुआ है. इस मामले में पंतनगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत: दूसरी ओर उधम सिंह नगर जिले के गोविंद नगर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. पुलिस ने प्रथम दृष्टि में इसे आत्महत्या का मामला बताया है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
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