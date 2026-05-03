ETV Bharat / state

पंतनगर में युवक पर जानलेवा हमला, रुपए की मांग पूरी न करने पर चाकू से किया वार

रुद्रपुर: पंतनगर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.आरोप है कि हमलावरों ने पहले युवक से पैसे और मोबाइल मांगा और मना करने पर उस पर डंडे और चाकू से हमला कर दिया. घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार सुमित वामल पुत्र सुशील कुमार दोपहर को अपनी दुकान से घर लौट रहा था, जैसे ही वह यूनिवर्सिटी परिसर स्थित शिवाजी पार्क के पास पहुंचे, वहां पहले से मौजूद रवि चौहान और उसके एक अज्ञात साथी ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि दोनों युवकों ने सुमित से उनका मोबाइल फोन और 10 हजार रुपये देने की मांग की. जब सुमित ने इसका विरोध किया, तो रवि चौहान ने गाली-गलौज करते हुए डंडे से उनके बाएं हाथ पर हमला कर दिया. इसके बाद सुमित अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया.

बताया जा रहा है कि रवि चौहान के साथी ने सुमित को पीछे से पकड़ लिया, जबकि रवि चौहान ने चाकू निकालकर उन पर हमला कर दिया. बचाव के दौरान चाकू सुमित के बाएं हाथ में लग गया और गंभीर चोट आई. आरोप है कि चाकू का वार इतना तेज था कि वह हाथ के पार निकल गया, जिससे सुमित बुरी तरह घायल हो गए. इसी बीच, जब हमलावर दोबारा हमला करने की कोशिश कर रहे थे, तभी सामने से आ रहे दीपक राणा और अन्य दो लोगों ने घटना को देखा और सुमित की मदद के लिए आगे बढ़े. लोगों को आता देख हमलावर सुमित को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.घटना के बाद दीपक राणा ने तत्काल 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी.