बरेली में युवक की पीट-पीटकर हत्या, फरार हत्यारोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, घर के सामने गालीगलौज का विरोध करना पड़ा महंगा.

राम भरोसे की हत्या
राम भरोसे की हत्या (Photo Credit; Ram Bharose family)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
बरेली: बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र में एक युवक को घर के सामने गाली गलौज का विरोध करना महंगा पड़ गया. दबंगों ने युवक की पीट-पीटकर कर हत्या कर दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है.

मृतक के भाई चंद्रपाल के मुताबिक बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव का रहने वाला 30 वर्षीय राम भरोसे अपने घर में शनिवार रात को धनतेरस का पर्व मना रहा था, तभी गांव के रहने वाले आनन्द प्रकाश, लालता प्रसाद और जगतपाल उसके घर के सामने शराब पीकर गाली गलौज करने लगा.

इसका राम भरोसे ने विरोध किया तो दबंगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद दबंगों ने राम भरोसे की गला दबा कर हत्या कर दी. सूचना पर परिवार वाले मौके पर पहुंच कर भरोसे को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसकी मौत से पूरे परिवार में मातम छा गया है.

मीरगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रयागराज सिंह ने बताया कि एक युवक की मौत की सूचना मिली है. मामले तेहरीर मिलने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम भेजा दिया गया है.

BAREILLY NEWS
BAREILLY MURDER NEWS
MURDER IN UP
CRIME NEWS
MURDER IN BAREILLY

