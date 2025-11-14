ETV Bharat / state

भगवानपुर में दूधिये पर धारदार हथियार से हमला, लहूलुहान हुआ युवक, हालत गंभीर

रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है. मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर युवक के साथ मारपीट की गई है. युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है.

पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के कलालहटी गांव का बताया जा रहा है. यहां दरियापुर गांव का एक युवक दूध की एक डेयरी पर दूध देने के लिए गया था, जैसे ही वह डेयरी में दूध दे रहा था तभी तीन लोग हाथ में धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचे. जिसके बाद उन्होंने युवक पर एक दम से हमला कर दिया गया. मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हमला होने के बाद युवक ज़मीन पर गिर पड़ा. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि तीन लोगों ने युवकों ने आकर उनके सामने दूध देने आए युवक पर हमला किया है. जिसके बाद वह लहूलुहान हो गया. घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया. जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. घायल युवक के परिजनों ने पुलिस को इस मामले में तहरीर दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया मामला दरियापुर गांव में दो वाहन आपस मे टकराने को लेकर हुआ है. उन्होंने बताया दोनों पक्षो में आपस में गाड़ी टकराने को लेकर कहा सुनी होने के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे गांव में जाकर युवक के साथ मारपीट की है. घटना की जांच पड़ताल की जा रही है. जल्द ही मामले में कार्रवाई की जाएगी.