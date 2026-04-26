हथौड़े से ताबड़तोड़ वार, फरीदाबाद की सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी, हैवानों की तलाश जारी
हरियाणा के फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोच गांव में एक युवक पर सरे राह हथौड़े से जानलेवा हमला किया गया जिसका वीडियो भी सामने आया है.
Published : April 26, 2026 at 10:41 PM IST|
Updated : April 26, 2026 at 10:55 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के गांव फतेहपुर बिलोच में एक युवक पर गांव के ही कुछ युवकों ने हथौड़े और लाठी-डंडों से हमला कर दिया है. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजन तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
दो महीने पहले विवाद हुआ था : मिली जानकारी के अनुसार गांव फतेहपुर बिलोच निवासी 19 वर्षीय मनीष का करीब दो महीने पहले गांव के ही कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया था. बताया जा रहा है कि ये विवाद उसकी बहन पर कमेंट करने और रास्ते में परेशान करने को लेकर हुआ था. उस समय परिवार और गांव के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवा दिया था, लेकिन आरोपी युवक रंजिश रखने लगे थे.
हथौड़े, लाठी-डंडे से हमला : रविवार सुबह करीब 10 बजे मनीष गांव में एक नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया था. आरोप है कि उसी दौरान गांव के ही अभिषेक, सनी, सरजीत उर्फ कल्लू और हर्ष वहां पहुंचे और उसे दुकान के अंदर से बाहर खींच लिया. इसके बाद चारों ने हथौड़े और लाठी-डंडों से उस पर हमला कर दिया. हमले में मनीष के पैर में फ्रैक्चर हो गया और हाथ में भी चोटें आई हैं.
घायल अस्पताल में भर्ती : घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल मनीष को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं सदर थाना पुलिस का कहना है कि अभी लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.
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