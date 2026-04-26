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हथौड़े से ताबड़तोड़ वार, फरीदाबाद की सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी, हैवानों की तलाश जारी

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के गांव फतेहपुर बिलोच में एक युवक पर गांव के ही कुछ युवकों ने हथौड़े और लाठी-डंडों से हमला कर दिया है. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजन तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दो महीने पहले विवाद हुआ था : मिली जानकारी के अनुसार गांव फतेहपुर बिलोच निवासी 19 वर्षीय मनीष का करीब दो महीने पहले गांव के ही कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया था. बताया जा रहा है कि ये विवाद उसकी बहन पर कमेंट करने और रास्ते में परेशान करने को लेकर हुआ था. उस समय परिवार और गांव के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवा दिया था, लेकिन आरोपी युवक रंजिश रखने लगे थे.

फरीदाबाद की सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी (Etv Bharat)

हथौड़े, लाठी-डंडे से हमला : रविवार सुबह करीब 10 बजे मनीष गांव में एक नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया था. आरोप है कि उसी दौरान गांव के ही अभिषेक, सनी, सरजीत उर्फ कल्लू और हर्ष वहां पहुंचे और उसे दुकान के अंदर से बाहर खींच लिया. इसके बाद चारों ने हथौड़े और लाठी-डंडों से उस पर हमला कर दिया. हमले में मनीष के पैर में फ्रैक्चर हो गया और हाथ में भी चोटें आई हैं.