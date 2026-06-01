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कैथल में सरेराह गुंडागर्दी, ईंटों से युवक का सिर फोड़ा, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात

हरियाणा के कैथल में युवक पर बीच सड़क ईंटों से हमला किया गया जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है.

Youth was attacked with bricks in Kaithal incident was captured on CCTV camera
कैथल में सरेराह गुंडागर्दी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 1, 2026 at 10:32 PM IST

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Updated : June 1, 2026 at 10:40 PM IST

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कैथल : हरियाणा के कैथल जिले के कलायत में चार आरोपियों ने मिलकर एक युवक पर ईंटों से बुरी तरह हमला कर दिया. पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है.

युवक के साथ मारपीट : वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आरोपी पहले बाइक पर जा रहे युवक का रास्ता रोकते हैं और बाद में वाहन पर बैठे हुए युवक के साथ मारपीट करने लगते हैं. युवक उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वे रुकने का नाम नहीं लेते. तभी आरोपियों में से एक उसकी बाइक को सड़क पर गिरा देता है और उसे लात और मुक्कों से पीटता है. दूसरा युवक पास से एक ईंट उठाकर लाता है और युवक के सिर पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देता है. बाकी आरोपी भी उसको लात और मुक्के मारते हैं.

कैथल में सरेराह गुंडागर्दी (ETV Bharat)

अस्पताल ले जाया गया : कुछ देर बाद सभी आरोपी मिलकर उसके ऊपर मोटरसाइकिल गिरा देते हैं. जब युवक बेसुध हो जाता है, तो आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं. घायल युवक के साथ उसका जो साथी था, आरोपी उसे कुछ नहीं कहते. बाद में साथ वाला लड़का उसके ऊपर से मोटरसाइकिल हटाता है और इस बारे में परिजनों को सूचना देता है. परिजन मौके पर पहुंचते हैं और युवक को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाते हैं.

ये है पूरा मामला : कलायत निवासी विनय उर्फ गोलू ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वो एसी सर्विस का काम करता है और पिछले 14-15 साल से उसके मामा राकेश उर्फ राका के पास रहता है. पिछले साल वर्ष 2025 में अनुकूल नामक युवक के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की थी. अनुकूल उस झगड़े के सम्बन्ध में उसका नाम ले रहा था. ऐसे में अनुकूल उसके साथ रंजिश रखने लगा. वो गांव बात्ता में AC ठीक करके अपने साथी लक्की उर्फ अतुल के साथ बाइक पर सवार होकर देर रात कलायत से आ रहा था. जैसे ही वे दोनों रात करीब 12 बजे संगम ढाबा कलायत पर चाय पी रहे थे, तो अनुकुल, उसका साथी, राका, अंकित व सावन आ गए. उन चारों युवकों ने उनका पीछा किया और गोल मार्केट रेलवे रोड पर रोक लिया. अनुकूल ने उसका गला पकड़ लिया और जातिसूचक शब्द कहते हुए हाथापाई और मारपीट भी की. आरोपियों ने उसके सिर पर ईंटें मारी. अनुकूल ने उसके ऊपर मोटरसाइकिल गिरा दी. अनुकूल के पास असलहा भी था. चोटें लगने के कारण जब वह बेहोश हो गया, तो आरोपी मौके से भाग गए.

केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस : कलायत थाना एसएचओ सुभाष चंद ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले में आरोपियों के ठिकानों पर छोपेमारी कर उनकी तलाश की जा रही है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : June 1, 2026 at 10:40 PM IST

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