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रामनगर के कंदला थारी में युवक पर जानलेवा हमला, नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर पीटने का आरोप, जानें पूरा मामला

रामनगर में नशे की बिक्री का विरोध करने पर युवक ने मारपीट का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

RAMNAGAR
रामनगर के कंदला थारी में युवक पर जानलेवा हमला (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 26, 2026 at 12:30 PM IST

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रामनगर: उत्तराखंड को नशामुक्त और अपराधमुक्त बनाने के लिए धामी सरकार की ओर से लगातार अभियान चलाए जाने के दावे के बीच नैनीताल जिले के रामनगर के पिरूमदारा क्षेत्र से सामने आई एक घटना ने इन अभियानों की जमीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पिरूमदारा के कंदला थारी गांव में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक युवक के साथ मारपीट की गई. घायल युवक को रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया.

घायल युवक 30 वर्षीय शेर सिंह का कहना है कि, वह लंबे समय से अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठा रहा है. आरोप है कि थारी और पिरूमदारा क्षेत्र में नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है और इसके कारण क्षेत्र में चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं. शेर सिंह के मुताबिक, उसने नशे के खिलाफ कई बार पुलिस से शिकायत की और अपने स्तर पर भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया.

पीड़ित का आरोप है कि, नशे के खिलाफ शिकायत करने के कारण कुछ लोग उससे नाराज थे. उसने बताया कि शनिवार शाम करीब 7 बजे के बीच वह थारी क्षेत्र में सैलून गया था. इसी दौरान तीन-चार लोग वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. पीड़ित के अनुसार, एक व्यक्ति के हाथ में पिस्तौल थी और उसे पिस्तौल की बट से चेहरे पर मारा गया. जबकि अन्य लोगों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया.

घटना के बाद घायल शेर सिंह ने सीधे तौर पर पिरूमदारा चौकी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उसका कहना है कि क्षेत्र में नशे की बिक्री को लेकर पुलिस को कई बार शिकायत दी गई. यहां तक कि स्कूल के आसपास नशा बिकने की शिकायत भी पुलिस तक पहुंचाई गई, लेकिन उसके बावजूद नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई.

पीड़ित ने कहा कि, अगर धरातल पर कार्रवाई होती तो आज नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को इस तरह निशाना नहीं बनाया जाता. उसका आरोप है कि पिरूमदारा चौकी क्षेत्र में नशा धड़ल्ले से चल रहा है और पुलिस को इसकी जानकारी होने के बावजूद प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है. शेर सिंह ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि थारी और पिरूमदारा क्षेत्र में चल रहे कथित नशे के कारोबार की गहन जांच की जाए और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सुरक्षा दी जाए.

रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ. तोहिद ने बताया कि, घायल युवक को प्राथमिक उपचार दिया गया. जिसके बाद उसे बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया.

मामले को लेकर रामनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पीड़ित के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों सहित अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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रामनगर में युवक से मारपीट
नशे का विरोध करने पर मारपीट
BEATEN FOR OPPOSING DRUG ABUSE
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