ETV Bharat / state

Youth Voters : पंचायत चुनाव में 1.85 करोड़ युवा, करीब 14 लाख पहली बार डालेंगे वोट, जानिए ये बड़े मुद्दे...

जयपुर: राजस्थान में निकाय चुनाव के बाद अब गांव की सरकार के चुनाव की बारी है. इस बार पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का एक आंकड़ा राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का ध्यान खींच रहा है. 18 से 35 साल की उम्र के करीब 1.85 करोड़ मतदाता, यानी कुल 4.03 करोड़ मतदाताओं में लगभग 46 फीसदी इसी आयु वर्ग के हैं.

इसी रिपोर्ट में करीब 14 लाख युवाओं के पहली बार मतदान करने की बात कही गई है. पहली बार वोट डालने वाला युवा इसलिए भी अलग समूह है, क्योंकि उसके लिए यह केवल उम्मीदवार चुनने का अनुभव नहीं, बल्कि स्थानीय लोकतंत्र से पहला सीधा जुड़ाव भी होगा. यही वजह है कि निर्वाचन आयोग की ओर से 2026 की मतदाता सूची प्रक्रिया में युवा और नव मतदाताओं के पंजीकरण पर विशेष अभियान चलाया था. राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त राजेश्वर सिंह ने लगातार अलग-अलग स्कूल-कॉलेज में नव मतदाताओं से सम्पर्क कर मतदान के महत्व को बताया था.

Gen-Z का कितना हिस्सा ? : मौजूदा चुनावी चर्चा में Gen-Z शब्द तेजी से इस्तेमाल हो रहा है. आम तौर पर 1990 के दशक के अंतिम वर्षों से 2010 के शुरुआती वर्षों के बीच जन्मी पीढ़ी को Gen-Z कहा जाता है. 2026 में इस पीढ़ी के जो सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, वे पंचायत चुनाव में मतदाता हैं. आयोग की रिपोर्टों में राजस्थान पंचायत चुनाव में करीब 76 लाख Gen-Z मतदाता बताया गया है.

इस आयु वर्ग की खासियत यह है कि इसमें पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लेकर नौकरी, कारोबार, खेती और परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहे युवा तक शामिल हैं. इसलिए 18 से 35 साल के पूरे वर्ग को एक जैसा वोटर होगा. 18-25 का युवा और 26-35 का युवा अपने मुद्दों और प्राथमिकताओं में अलग हो सकता है. यही पंचायत चुनाव के राजनीतिक विमर्श को और विविध बनाता है.

18 से 35 साल का बड़ा वोटर बेस : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह बताया कि आयोग की पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक राजस्थान में कुल 4,03,07,308 मतदाता हैं. इनमें 2,08,87,351 पुरुष और 1,94,19,789 महिला मतदाता हैं, जबकि 168 थर्ड जेंडर मतदाता हैं. उम्र के लिहाज से देखें तो 18-25 साल के 76.24 लाख और 26-35 साल के 1.08 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं. दोनों वर्गों को जोड़ने पर संख्या करीब 1.85 करोड़ बैठती है, यानी हर 100 मतदाताओं में लगभग 46 मतदाता 18 से 35 वर्ष की उम्र के हैं.

गांव में युवा वोटर के सामने स्थानीय विकास का सवाल तो है ही. उसके साथ रोजगार, उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, खेल सुविधाएं, कौशल प्रशिक्षण, कृषि से आय, छोटे कारोबार और गांव से शहर की ओर होने वाला पलायन जैसे मुद्दे भी जुड़े हैं.

आधिकारिक मतदाता वर्गीकरण में 18 से 25 वर्ष के 76.24 लाख और 26 से 35 वर्ष के 1.08 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, यानी कुल 1 करोड़ 84 लाख से ज्यादा युवा मतदाता गांव की सरकार तय करेंगे. यही वजह है कि पंचायत चुनाव को केवल सरपंच, प्रधान या जिला परिषद की चुनावी जंग के तौर पर देखने के बजाय युवा एजेंडे के चुनाव के रूप में भी देखा जा रहा है.

उम्र के हिसाब से वोटर :

18-25 - 18.92%

26-35 - 26.96%

36-50 - 24.10%

51-60 - 13.76%

61-80 - 14.30%

शहर में मुद्दे अलग, गांव में युवा एजेंडा अलग : हाल में हुए निकाय चुनावों में युवाओं के सामने शहरी सुविधाओं से जुड़े सवाल ज्यादा सीधे सड़क, ट्रैफिक, पार्क, स्ट्रीट लाइट, सफाई, सीवरेज, सार्वजनिक परिवहन, रोजगार के स्थानीय अवसर और डिजिटल सेवाएं थे. जबकि पंचायत चुनाव में वही युवा मतदाता जब गांव लौटता है तो उसके सवालों का भूगोल बदल जाता है. यहां खेती और सिंचाई, गांव की सड़क, पेयजल, बिजली, इंटरनेट, स्कूल-कॉलेज तक पहुंच, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

पढ़ें : Rajashtan Pancyat Election : प्रत्याशी बनना है तो करना होगा ऑनलाइन आवेदन, कांग्रेस ने जारी किया क्यूआर कोड

पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव सीधे उस स्थानीय व्यवस्था से जुड़ा है, जिसका असर रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है. इसलिए निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों के सामने चुनौती केवल संगठन को गांव तक ले जाने की नहीं, बल्कि युवा मतदाता के स्थानीय सवालों को राजनीतिक भाषा देने की भी होगी. युवा मतदाता सोहन शर्मा कहते हैं कि युवाओं का प्रमुख मुद्दा रोजगार है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो तो पलायन रुके. इसके साथ बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा सुविधाएं भी मुद्दे रहेंगे.

18-25 बनाम 26-35 : युवाओं के भीतर भी दो तस्वीरें : 18 से 25 साल के मतदाताओं का बड़ा हिस्सा शिक्षा, कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षाओं, कौशल और पहली नौकरी के चरण में है. ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ग के सामने डिजिटल संसाधनों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कोचिंग तक पहुंच और रोजगार के अवसर जैसे सवाल हो सकते हैं. वहीं, 26 से 35 साल का वर्ग पढ़ाई से आगे निकलकर नौकरी, व्यवसाय, खेती, परिवार और आवास जैसे मुद्दों से ज्यादा जुड़ा हो सकता है.

इस वर्ग में ऐसे युवा भी हैं जो गांव में रहकर खेती या कारोबार कर रहे हैं और ऐसे भी जो रोजगार के लिए दूसरे शहरों या राज्यों में गए हैं. यानी पंचायत चुनाव में 'युवा वोट' कोई एकसमान समूह नहीं है. युवा मतदाता की उम्र के साथ उसकी प्राथमिकताएं भी बदलती हैं. युवा मतदाता नवीन मीना कहा कि जनप्रनिधि ऐसा हो जो युवाओं को वो सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराए जो शहरी क्षेत्र में है. युवाओं को कॉम्पिटिशन तैयारी के लिए डिजिटल संसाधन, रोजगार के अवसर, इसके साथ आधुनिक तकनीक के साथ कृषि के प्रशिक्षण हो. मीणा कहते हैं देश का असली विकास तब ही सम्भव है, जब गांव का विकास होगा. पंचायत चुनाव में ग्रमीण युवाओं के अपने मुद्दे है, जिनके आधार पर प्रत्याशी का चेयन होगा.

रोजगार से लेकर पलायन तक मुद्दों की लंबी सूची : गांव के युवा लिए सबसे बड़ा सवाल केवल सरकारी नौकरी नहीं है. स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है. कृषि आधारित उद्योग, डेयरी, पशुपालन, हस्तशिल्प, छोटे कारोबार, डिजिटल सेवाएं और ग्रामीण पर्यटन जैसे क्षेत्र युवाओं के लिए अवसर बन सकते हैं.

दूसरा बड़ा सवाल पलायन है. गांव से शहर या दूसरे राज्यों में जाने वाले युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के अवसर पंचायत की राजनीति में चर्चा का विषय बन सकते हैं. इसी तरह डिजिटल कनेक्टिविटी अब गांव के युवा के लिए सुविधा भर नहीं रही. ऑनलाइन पढ़ाई, सरकारी आवेदन, बैंकिंग, डिजिटल कारोबार और रोजगार की जानकारी तक पहुंच इंटरनेट से जुड़ी है. पंचायत स्तर पर डिजिटल सुविधाओं की उपलब्धता इसलिए युवाओं के लिए सीधे उपयोग का मुद्दा बन सकती है.

युवा किन मुद्दों पर वोट कर सकते हैं ? :

रोजगार

प्रतियोगी परीक्षाएं

शिक्षा

इंटरनेट

कौशल विकास

खेती की आय

स्टार्टअप/कारोबार

पलायन

खेल सुविधाएं

स्वास्थ्य

महिला युवा वोटर भी बड़ा वर्ग : युवा मतदाताओं की चर्चा में केवल पुरुष युवाओं को देखना तस्वीर को अधूरा कर देगा. कुल पंचायत मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 48.18 फीसदी है. ऐसे में युवा महिला मतदाताओं का अपना अलग राजनीतिक-सामाजिक संदर्भ है. शिक्षा, कॉलेज तक पहुंच, सुरक्षित परिवहन, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुंच और स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी जैसे मुद्दे युवा महिला वोटरों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं. पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण के कारण स्थानीय सत्ता संरचना में महिला प्रतिनिधित्व का सवाल भी चुनावी विमर्श का हिस्सा है.

राजनीतिक दलों के लिए संदेश क्या ? : युवा मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या का अर्थ यह नहीं कि पूरा युवा वर्ग किसी एक मुद्दे या किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में जाएगा. आंकड़ा केवल यह बताता है कि पंचायत चुनाव में युवा आबादी का आकार बड़ा है. उसका राजनीतिक व्यवहार स्थानीय उम्मीदवार, परिवार, समुदाय, विकास के अनुभव, रोजगार, सरकारी योजनाओं और स्थानीय मुद्दों समेत कई कारकों से प्रभावित हो सकता है.

पढे़ं : पंचायतीराज चुनाव: जयपुर कमिश्नरेट में निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति जुलूस, सभा, धरना-प्रदर्शन पर रोक

इसलिए पंचायत चुनाव में युवा एजेंडा किसी एक पार्टी की रणनीति नहीं, बल्कि सभी प्रत्याशियों के लिए स्थानीय सवालों को समझने का विषय बनता है. गांव की चौपाल से लेकर सोशल मीडिया तक चुनावी संवाद में युवाओं के सवाल किस तरह सामने आते हैं, यह इस चुनाव की एक महत्वपूर्ण कहानी होगी. राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक पंचायत चुनाव में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव होंगे. ऐसे में युवा मतदाता भी पहली बार या फिर लगातार दूसरी-तीसरी बार स्थानीय लोकतंत्र के अलग-अलग स्तरों के लिए मतदान करेंगे.

निकाय बनाम पंचायत :

निकाय चुनाव : सड़क, सफाई, ट्रैफिक, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, शहरी रोजगार.

पंचायत चुनाव: खेती, सिंचाई, गांव की सड़क, पेयजल, स्कूल, स्वास्थ्य, इंटरनेट, रोजगार, पलायन.

निकाय से पंचायत तक युवा वोट का बदलता एजेंडा : युवा मतदाता दीक्षा शर्मा और शुभाष शर्मा कहती हैं कि निकाय चुनाव में युवा मतदाता शहर की सुविधाओं और स्थानीय सेवाओं से जुड़े सवालों के बीच मतदान कर चुका है. अब वही मतदाता गांव की राजनीति में सड़क से आगे रोजगार, इंटरनेट से आगे डिजिटल अवसर, शिक्षा से आगे करियर और खेती से आगे आय जैसे सवालों के साथ चुनावी मुद्दा मान रहे हैं. पंचायत चुनाव की खासियत है कि यहां युवा मतदाता केवल वोटर नहीं, बल्कि गांव में रहने वाले परिवार, खेती, रोजगार और स्थानीय विकास की रोजमर्रा की तस्वीर का हिस्सा शामिल कर रहा.

शुभाष कहते हैं कि पानी, नाली सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं पर जनप्रनिधि से उम्मीद करते हैं. शहरी क्षेत्र में सरकार साफ सफाई पर भी फोकस करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सड़क किनारे नालियां तक नही बनती जिससे गंदगी का अंबार लगा रहता है. दीक्षा कहती हैं कि सड़क, लाइट जैसे भी मुद्दों के साथ छात्रावास और ट्रंस्फ़ोट बड़े मुद्दे है. बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए शहरों में जाना पड़ता है. गांव की सरकार किसी भी दल की बने, लेकिन ट्रांसपोर्ट सुविधाओं पर मजबूती से ध्यान दें. युवा पीढ़ी को एक बड़ा सामाजिक एकरूपता भी है.