ETV Bharat / state

आगरा में ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने दी जान, PCS परीक्षा की तैयारी कर रहा था, युवती समेत चार के खिलाफ FIR

पिता का आरोप है कि चार लाख रुपये देने के बाद समझौता हो गया था. बावजूद आरोपी और डिमांड कर रहे थे.

युवक ने दी जान.
युवक ने दी जान. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 10:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : सदर थाना क्षेत्र के महादेव नगर में रविवार देर रात युवक ने सुसाइड कर लिया. युवक पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा था. सूचना पर पहुंची पुलिस से परिजन की नोकझोंक हुई. परिजनों ने चार घंटे तक शव नहीं उठने दिया. परिजनों ने आरोप लगाया कि पड़ोसी युवती और उसके परिजन बेटे को ब्लैकमेल कर रहे थे, जिससे परेशान होकर सुसाइड कर लिया.

युवक के पिता ने कहा कि पहले छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया और समझाैता करके युवती ने 4 लाख रुपये वसूले. इसके बाद तीन लाख रुपये की डिमांड की, जिससे बेटा अवसाद में था. एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि परिजन की तहरीर पर सदर थाना पुलिस ने युवती समेत चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामले में साक्ष्य संकलन करके आगे की कार्रवाई की जाएगी.

एसीपी सदर इमरान अहदम ने बताया, सदर थाना के महादेव नगर में रहने वाले मनोज सिंह जल निगम में ठेकेदार हैं. रविवार रात बेटा सागर सिंह ने सुसाइड कर लिया. सागर सिंह बीसीए कर चुके था. पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहा था. रिश्ते के भाई आकाश ने बताया, सागर ने 2024 में पीसीएस की प्री परीक्षा पास की थी. मुख्य परीक्षा में पास नहीं कर सका. इस बार भी सागर ने प्री परीक्षा पास कर ली थी. अब मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था.

आकाश ने बताया, सागर 15 दिन पहले दिल्ली तैयारी करने गया था और शनिवार को घर आया था. रविवार रात रिश्तेदारी में शादी समारोह था. परिवार के साथ फतेहाबाद रोड स्थित मैरिज होम गया था. वहां से रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद अकेला घर आ गया था. देर रात परिजन आए तो मौत की जानकारी हुई.

मनोज सिंह ने पुलिस को बताया, बेटा सागर की हत्या की गई है. बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए. पास में रहने वाली युवती और उसके परिजन की प्रताड़ना से बेटा अवसाद में था. युवती ने बेटे, मेरे और पत्नी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें समझाैता के नाम पर चार लाख रुपये वसूले गए.

समझाैता होने पर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई थी. इसे कोर्ट में दाखिल कर दिया था. अब युवती और उसके परिजन के कोर्ट में बयान होने थे. अब फिर से एफआर स्वीकार करने के लिए तीन लाख रुपये की मांग की थी. बेटा के घर छोड़कर जाने पर धमकाया जा रहा था.

यह भी पढ़ें : पति ने शूट किया पत्नी का अश्लील वीडियो; डिलीट करने के लिए मांगे 10 लाख रुपये; सामने आयी ये वजह

TAGGED:

AGRA NEWS
YOUTH COMMITS SUICIDE IN AGRA
UP CRIME
आगरा में युवक ने दी जान
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.