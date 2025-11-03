ETV Bharat / state

आगरा में ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने दी जान, PCS परीक्षा की तैयारी कर रहा था, युवती समेत चार के खिलाफ FIR

आगरा : सदर थाना क्षेत्र के महादेव नगर में रविवार देर रात युवक ने सुसाइड कर लिया. युवक पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा था. सूचना पर पहुंची पुलिस से परिजन की नोकझोंक हुई. परिजनों ने चार घंटे तक शव नहीं उठने दिया. परिजनों ने आरोप लगाया कि पड़ोसी युवती और उसके परिजन बेटे को ब्लैकमेल कर रहे थे, जिससे परेशान होकर सुसाइड कर लिया.

युवक के पिता ने कहा कि पहले छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया और समझाैता करके युवती ने 4 लाख रुपये वसूले. इसके बाद तीन लाख रुपये की डिमांड की, जिससे बेटा अवसाद में था. एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि परिजन की तहरीर पर सदर थाना पुलिस ने युवती समेत चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामले में साक्ष्य संकलन करके आगे की कार्रवाई की जाएगी.

एसीपी सदर इमरान अहदम ने बताया, सदर थाना के महादेव नगर में रहने वाले मनोज सिंह जल निगम में ठेकेदार हैं. रविवार रात बेटा सागर सिंह ने सुसाइड कर लिया. सागर सिंह बीसीए कर चुके था. पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहा था. रिश्ते के भाई आकाश ने बताया, सागर ने 2024 में पीसीएस की प्री परीक्षा पास की थी. मुख्य परीक्षा में पास नहीं कर सका. इस बार भी सागर ने प्री परीक्षा पास कर ली थी. अब मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था.

आकाश ने बताया, सागर 15 दिन पहले दिल्ली तैयारी करने गया था और शनिवार को घर आया था. रविवार रात रिश्तेदारी में शादी समारोह था. परिवार के साथ फतेहाबाद रोड स्थित मैरिज होम गया था. वहां से रात करीब 10 बजे खाना खाने के बाद अकेला घर आ गया था. देर रात परिजन आए तो मौत की जानकारी हुई.