लव मैरिज के लिए तैयार नहीं थे घरवाले, युवक ने होटल में जाकर उठाया आत्मघाती कदम

घरवालों ने प्रेम विवाह के लिए सहमति नहीं दी तो युवक ने रुद्रपुर के होटल में आत्महत्या का प्रयास किया

YOUTH TRIED KILL HIMSELF RUDRAPUR
रुद्रपुर कोतवाली (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 18, 2026 at 9:43 AM IST

Updated : February 18, 2026 at 11:04 AM IST

रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़े एक युवक ने कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया. समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

प्रेमिका से विवाह नहीं होने पर आत्महत्या का प्रयास: जनपद उधमसिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र स्थित शक्ति फार्म निवासी एक युवक द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि युवक अपने ही क्षेत्र की एक युवती से प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है. युवक ने इस संबंध में अपने परिवार से बातचीत की, लेकिन परिजनों ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से इंकार कर दिया.

घरवालों ने लव मैरिज के लिए नहीं दी अनुमति: परिवार की असहमति के बावजूद युवक विवाह के फैसले पर अड़ा रहा. परिजनों के अनुसार, इसी बात को लेकर वह मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था. बताया जा रहा है कि सोमवार को नाराज होकर वह रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र की इंद्रा कॉलोनी स्थित एक होटल में जाकर ठहर गया. मंगलवार सुबह होटल कर्मचारी जब कमरे में ऑर्डर देने पहुंचा, तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

रुद्रपुर के होटल में किया आत्महत्या का प्रयास: कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जवाब न आने पर कर्मचारी को संदेह हुआ. खिड़की से अंदर झांकने पर युवक अचेत अवस्था में दिखाई दिया. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाकर युवक को तत्काल उपचार के लिए एक निजी अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

पुलिस को मौके से मिला लेटर: मौके से एक पत्र भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर प्रारंभिक तौर पर मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. पुलिस ने होटल के कर्मचारियों और परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और युवक के बयान दर्ज होने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

पुलिस कर रही मामले की जांच: यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि पारिवारिक संवाद और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है. फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है और युवक के स्वस्थ होने का इंतजार किया जा रहा है. सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि-

मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची. युवक को तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसका उपचार चल रहा है. उपचार के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-प्रशांत कुमार, सीओ-

आत्महत्या समाधान नहीं है: अगर किसी के भी मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं या इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो आपकी बात सुनने के लिए स्नेहा फाउंडेशन को कॉल इस नंबर 04424640050 (उपलब्ध 24x7) करें. यहां हमेशा कोई न कोई मौजूद रहता है. इसके अलावा आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध) भी कॉल कर सकते हैं.

Last Updated : February 18, 2026 at 11:04 AM IST

संपादक की पसंद

