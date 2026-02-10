ETV Bharat / state

काली गाड़ी की काली करतूत, किन्नर का पैर तोड़ा-युवक को कुचला, पुलिस टीम को भी कुचलने की कोशिश

रांची में गाड़ी सवार युवकों ने तेज रफ्तार से शहर में दहशत कायम कर दिया. गनीमत रही कि पुलिस ने इनकी रफ्तार पर ब्रेक लगाया.

youth travelling in speeding vehicle crushed transgender and young man In Ranchi
एफएसएल की टीम जांच करती हुई (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 10, 2026 at 1:13 PM IST

Updated : February 10, 2026 at 1:23 PM IST

रांचीः राजधानी रांची में सोमवार देर रात से लेकर मंगलवार अहले सुबह तक एक काले रंग की गाड़ी में सवार दो युवक मौत बनकर खुली सड़कों पर घूमते रहे. इस दौरान दोनों ने एक किन्नर के दोनों पैर पर गाड़ी चढ़ाकर तोड़ दिए और एक युवक को अधमरा कर सड़क पर फेंक दिया. दोनों ने दुःसाहस दिखाते हुए पुलिस पर भी हमला किया, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर उन दोनों उत्पातियों को न्यूट्रलाइज किया.

रांची के कचहरी से मांडर तक आतंक!

सोमवार देर रात किसी व्यक्ति के द्वारा डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी गई की ब्लैक रंग की एक स्कॉर्पियो कार (JH 01FD 52XX) में दो युवक सवार हैं. उन्होंने एक किन्नर को अपनी गाड़ी से कुचल दिया है और एक युवक की हत्या कर उसका शव अपने वाहन में लेकर भाग गए हैं. इसकी जानकारी मिलते ही पूरी रांची पुलिस अलर्ट पर आ गई. सबसे पहले पुलिस की एक टीम ने सड़क पर घायल पड़े किन्नर को अस्पताल पहुचाया और बाकी टीम उस ब्लैक स्कार्पियो की तलाश में जुट गई.

youth travelling in speeding vehicle crushed transgender and young man In Ranchi
पुलिस द्वारा जब्त की गयी गाड़ी (ETV Bharat)

इसी बीच कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय को यह सूचना मिली कि ब्लैक कार कांके रिंग रोड की तरफ दिखाई पड़ी है. पूरी पुलिस टीम कांके रिंग रोड की तरफ दौड़ पड़ी. ब्लैक कार को खोज लिया गया. पुलिस ने आनन-फानन में कार को रोकने के लिए बैरिकेटिंग कर डाली लेकिन कार सवार दोनों युवक पूरे बैरिकेटिंग को तहस-नहस कर वहां से फरार हो गए. इस दौरान पहली बार पुलिस टीम को भी वाहन से कुचलने की कोशिश की गई.

चार बार पुलिस की टीम को कुचलने की कोशिश

कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि रात के ढाई बजे से पुलिस ने ब्लैक स्कार्पियो का पीछा करना शुरू किया. इस दौरान रांची के कचहरी चौक से लेकर कांके रिंग रोड, तिलता चौक से लेकर मांडर और नगड़ी तक ब्लैक स्कार्पियो को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई. इस दौरान चार बार पुलिस वालों को ही कुचलने की कोशिश की गई. पुलिस के कुछ वाहनों को जबरदस्त टक्कर भी मारी गई.

youth travelling in speeding vehicle crushed transgender and young man In Ranchi
गाड़ी के टायर पर गोली के निशान (ETV Bharat)

अंत में किया गया फायर

कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि ब्लैक कार को रोकने के लिए कई बार प्रयास किया गया लेकिन जब लगा कि अब अगर उन्हें न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो पुलिस के साथ साथ कई आम लोग भी उनका शिकार हो सकते हैं. पुलिस की टीम अलर्ट हुई और एक बार फिर ब्लैक कार की घेराबंदी कर उन्हें रुकने के लिए कहा गया. लेकिन पुलिस की चेतावनी को अनसुना कर पुलिस को एक बार फिर कुचलने के लिए ब्लैक कार आगे बढ़ चली. जिसके बाद पुलिस के पास फायरिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा. पुलिस ने अपनी तरफ तेज रफ्तार से आ रही कार के टायर को निशाना बना फायर करना शुरू किया. गोली चलता देख भी ब्लैक कार सवार युवक नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने कार पर भी फायर कर दिया.

एक को कमर में लगी गोली

पुलिस की फायरिंग में कार में ड्राइवर की सीट में बैठे युवक को गोली लगी. जिसके बाद पुलिस ने कार को अपने कब्जे में किया और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. जिस युवक को गोली लगी है उसका नाम इश्तियाक बताया जा रहा है फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. वहीं दूसरा आरोपी गुलफाम है जो रांची के नगड़ी इलाके का रहने वाला है. रांची पुलिस ने ब्लैक कार को जब्त कर लिया है. वहीं जिस युवक की हत्या की सूचना पुलिस को मिली थी वह घायल अवस्था में रांची के नागा बाबा खटाल के पास मिला. उसकी पहचान कॉलेज के छात्र बंटी कुमार के रूप में हुई है. उसकी स्थिति गंभीर है और सदर अस्पताल में उसका इलाज पुलिस की देखरेख में किया जा रहा है.

किन्नरों के साथ पी शराब, फिर हुई लड़ाई

रांची पुलिस के अनुसार इश्तियाक और गुलफाम ने रांची के कचहरी चौक स्थित एक बार में किन्नरों के साथ शराब पी, इसी दौरान दोनों का किन्नर से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. जिसके बाद इश्तियाक और गुलफाम ने किन्नर को बीच सड़क पर उठाकर फेंक दिया और उसे अपने वाहन से कुचल दिया. किन्नर के पैर टूट गए हैं उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. इसी बीच मौके पर मौजूद बंटी कुमार ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसे इश्तियाक और गुलफाम ने पकड़ लिया और कचहरी चौक स्थित स्टेट बैंक के पास उसे बुरी तरह से पीटा यहां तक कि उसके सिर को कई बार सड़क के डिवाइडर से भी टकरा-टकरा कर मारा. जब बंटी के दोस्त उस तरफ बढ़े तब गुलफाम और इश्तियाक ने बंटी को अपने वाहन में बैठा लिया और उसे लेकर फरार हो गए. इस घटना के बाद ही बंटी के दोस्तों के द्वारा रांची पुलिस को डायल 112 पर सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस अलर्ट हुई.

