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अमरोहा में युवक को खंभे में बांधकर पीटा, साढ़े तीन घंटे तक रखा बंधक, दो साथी फरार

अमरोहा : गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुल्तानठेर में चोरी के शक में एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे बंधक बनाकर जमकर पीटा. बताया जा रहा है कि युवक अपने दो अन्य साथियों के साथ एक किसान के घर में घुसा था. ग्रामीणों को शक हुआ कि तीनों चोरी की नीयत से आए हैं. शोर मचते ही दो युवक मौके से फरार हो गए, जबकि एक युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया.

आरोप है कि गुस्साए ग्रामीणों ने युवक को रस्सी से बांध दिया और करीब साढ़े तीन घंटे तक बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई की. इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर गजरौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर अपने साथ ले गई और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

घटना के बाद क्षेत्र में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. पुलिस फरार हुए दोनों युवकों की तलाश में जुटी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि युवक वास्तव में चोरी की नीयत से घर में घुसे थे या फिर घटना के पीछे कोई अन्य कारण है. पुलिस ग्रामीणों द्वारा कानून हाथ में लेकर मारपीट किए जाने के पहलू की भी जांच कर रही है.