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अमरोहा में युवक को खंभे में बांधकर पीटा, साढ़े तीन घंटे तक रखा बंधक, दो साथी फरार

सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. फरार साथियों की तलाश की जा रही है.

तीन घंटे तक बंधक बनाकर पिटाई करते रहे ग्रामीण.
तीन घंटे तक बंधक बनाकर पिटाई करते रहे ग्रामीण. (Photo Credit; Amroha Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 6:21 PM IST

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अमरोहा : गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुल्तानठेर में चोरी के शक में एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे बंधक बनाकर जमकर पीटा. बताया जा रहा है कि युवक अपने दो अन्य साथियों के साथ एक किसान के घर में घुसा था. ग्रामीणों को शक हुआ कि तीनों चोरी की नीयत से आए हैं. शोर मचते ही दो युवक मौके से फरार हो गए, जबकि एक युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया.

आरोप है कि गुस्साए ग्रामीणों ने युवक को रस्सी से बांध दिया और करीब साढ़े तीन घंटे तक बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई की. इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर गजरौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाकर अपने साथ ले गई और उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

घटना के बाद क्षेत्र में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. पुलिस फरार हुए दोनों युवकों की तलाश में जुटी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि युवक वास्तव में चोरी की नीयत से घर में घुसे थे या फिर घटना के पीछे कोई अन्य कारण है. पुलिस ग्रामीणों द्वारा कानून हाथ में लेकर मारपीट किए जाने के पहलू की भी जांच कर रही है.

गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी. ग्रामीणों के कब्जे से युवक को छुड़ाकर हिरासत में लिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी. चोरी के शक और युवक के साथ मारपीट, दोनों बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच की जा रही है.

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