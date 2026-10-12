बिहार का 'नालंदा कांड': 500 रुपये की मजदूरी मांगने पर हलवाई ने दी खौफनाक सजा
मजदूरी मांगने पर चाचा भतीजे ने मिलकर बेरहमी से युवक की पिटाई की फिर खौलते तेल में जिंदा फेंका दिया. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : October 12, 2026 at 3:45 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक को दिहाड़ी मजदूरी मांगने पर पहले बेरहमी पीटा गया और फिर खौलते तेल की कड़ाही में जिंदा फेंक दिया गया. 8 दिन बाद इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई है.
खौलते तेल में युवक को फेंका
घटना नूरसराय थाना क्षेत्र बथानी गांव की है. मृतक की पहचान दरुआरा बेलदारी गांव निवासी गोविंद चौहान के 30 वर्षीय पुत्र कम्बु चौहान के रूप में की गयी है. इस संबंध में मृतक के पीड़ित बड़े भाई सूबे चौहान ने बताया कि बीते 4 अक्टूबर को बथानी गांव निवासी रघु गोप के पिता का ब्रह्मभोज था. मेरे भाई भट्ठा में मजदूरी करता था, लेकिन दो लोग उसे मिठाई बनाने के लिए पैसों का लालच देकर ले गए थे.
"हलवाई दिलीप कुमार और उसका भतीजा राजा कुमार लेबर के तौर पर ब्रह्मभोज की मिठाई बनाने के लिए कम्बु को ले गए थे. उसे 500 रुपये कमाने का लालच देकर ले गए थे. जब काम ख़त्म हो गया तो तो मेरे भाई ने अपने सहयोगी दिलीप और राजा से पैसे मांगे. पैसे नहीं देने पर कहासुनी हुई.- सूबे चौहान, मृतक के बड़े भाई
'भइया मुझे मारा गया है...'
सूबे चौहान का आरोप है कि मामला बहुत आगे बढ़ गया. उसके बाद चाचा-भतीजे ने मिलकर पहले उसे बेरहमी से पीटा. उसे इतना मारा गया कि दांत भी टूट गए थे. फिर खौलते तेल की कड़ाही में दोनों ने मिलकर युवक को डाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया. अस्पताल में मरने से पहले कम्बु ने मुझे आखिरी शब्द कहे थे, 'भइया मुझे मारा गया है.' उसके बाद उसने दम तोड़ दिया.
8 दिन बाद अस्पताल में तोड़ा दम
ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए नूरसराय स्वास्थ केंद्र में कम्बु चौहान को भर्ती कराया गया, जहां जख्मी युवक की नाज़ुक स्थिति को देखते हुए उसे वहां से रेफर कर पहले बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल लाया गया. फ़िर यहां से विम्स पावापुरी और फ़िर पटना ले जाया गया.
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा
पटना में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जिसके बाद परिजनों ने दोबारा से युवक को बिहार शरीफ के निजी क्लीनिक में भर्ती कराया, जहां सोमवार को उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौप दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
"सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है. पीड़ित परिवार की ओर से लिखित शिकायत मिलते ही मामले की जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाएगी. फिलहाल विधि व्यवस्था सामान्य बनी हुई है."- अरविंद कुमार,नूरसराय थानाध्यक्ष
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