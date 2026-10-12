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बिहार का 'नालंदा कांड': 500 रुपये की मजदूरी मांगने पर हलवाई ने दी खौफनाक सजा

मजदूरी मांगने पर खौफनाक सजा ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के नालंदा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक को दिहाड़ी मजदूरी मांगने पर पहले बेरहमी पीटा गया और फिर खौलते तेल की कड़ाही में जिंदा फेंक दिया गया. 8 दिन बाद इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई है.

खौलते तेल में युवक को फेंका