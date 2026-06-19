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संत कबीर नगर में युवक की गला रेतकर हत्या, भीड़ ने आरोपी की दुकान फूंकी; चौराहे पर हंगामा

संत कबीर नगर: जिले के बखिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बभनी गांव में युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या किए जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान आनंद (30) वर्ष पुत्र इंद्रेश कोलकी चमरसन गांव के रूप में हुई है. वारदात की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने शव को बभनी चौराहे पर बीच सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया.





उत्तेजित भीड़ हत्यारोपी के तत्काल एनकाउंटर की मांग पर अड़ी रही. इसी बीच माहौल उस समय और अधिक तनावपूर्ण हो गया जब गुस्से से तमतमाई भीड़ ने विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले आरोपी युवक की दुकान को आग के हवाले कर दिया. इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.



घटना की संवेदनशीलता और बढ़ते बवाल को देखते हुए पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया. पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना भारी पुलिस बल के साथ खुद मौके पर पहुंचे. गांव में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन तीन थानों की पुलिस फोर्स और अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया गया है.



पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि हत्या का यह पूरा मामला लड़की से जुड़े किसी पुराने विवाद को लेकर हुआ है. फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शव को अपने कब्जे में लेने का प्रयास तेज कर दिया है ताकि उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सके.





पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बताया कि आरोपी नासिर अली की तलाश की जा रही है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. इलाके में स्थिति अभी तनावपूर्ण लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में बनी हुई है.

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