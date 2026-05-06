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कुल्लू में फायरिंग से दहशत, बंदूक लेकर घर के बाहर पहुंचा, फिर जान से मारने की दी धमकी

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के सदर थाना कुल्लू के तहत एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक द्वारा बंदूक के दम पर एक व्यक्ति को धमकाया गया और हवाई फायरिंग की, जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत फैल गई है. कुल्लू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने धारा 125, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54 और 59 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

क्या है पूरा मामला ?

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि डुघीलग निवासी गंगा राम ने पुलिस में एक युवक द्वारा उसे धमकाने और हवाई फायरिंग करने की शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायतकर्ता गंगा राम ने पुलिस को बताया कि 3 अप्रैल को वो गांव के ही एक व्यक्ति गणेश के घर पर बैठे हुए थे. इस दौरान डुघीलग का ही रहने वाला आरोपी विवेक सोनी बंदूक लेकर वहां पहुंचा. आरोपित ने उस समय शराब के नशे में था और वो काकू नामक एक व्यक्ति से बहस करने लगा. उस समय गंगाराम ने बीच-बचाव करते हुए किसी तरह से मामला शांत करवा दिया.