एटा में वर्षों बाद जमीन मिली तो योगी सरकार को कहा धन्यवाद, सीएम योगी की तस्वीर लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा था दलित युवक
2018 से जमीन का विवाद चल रहा था. उपजिलाधिकारी जलेसर ने जमीन पीड़ित के पक्ष में दिए जाने का फैसला सुनाया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 8:23 PM IST
एटा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हाथ में लेकर न्याय की गुहार लगाने वाले दलित परिवार की वर्षों पुरानी लड़ाई आखिरकार रंग लाई. जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान परिवार को जिला प्रशासन ने उसकी जमीन पर कब्जा दिला दिया. जमीन वापस मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने खेत में फसल की बुवाई शुरू कर दी. रविवार को पीड़ित के बेटे अजय जाटव ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिलाधिकारी एम. अरुणमोली और एसडीएम जलेसर पीयूष रावत का आभार जताया.
मामला एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र के गांव खटौटा का है। यहां धौर्रा, आगरा निवासी कंठश्री पत्नी बालिस्टर के परिवार की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. कंठश्री के पिता बनारसी लाल ने वर्ष 1993 में अपनी चल-अचल संपत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत की थी. वसीयत के आधार पर गाटा संख्या 1606 में उनका नाम दर्ज हुआ था. आरोप है कि बाद में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का बैनामा कराकर दूसरे पक्ष ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की. परिवार के जमीन पर अधिकार जताने पर उन्हें धमकाकर वापस लौटा दिया गया.
न्याय के लिए परिवार ने वर्ष 2018 में न्यायालय का सहारा लिया. मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा. हाईकोर्ट के आदेश पर सितंबर 2025 में तत्कालीन एसडीएम महिपाल सिंह, तहसीलदार बीके छत्रपति, लेखपाल महेश, राजस्व निरीक्षक और मुख्य आरोपी शिवराज समेत कुल 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. तत्कालीन राजस्व अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए गए. मामले में पुलिस की जांच जारी है.
इसके बाद उपजिलाधिकारी जलेसर की अदालत ने जून 2026 में मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित गाटा संख्या 1606 और 989 में दर्ज नामों को निरस्त करने तथा गाटा संख्या 1031 में कंठश्री का नाम दर्ज करने के आदेश दिए. हालांकि, आदेश के बाद भी परिवार को जमीन पर वास्तविक कब्जा मिलने का इंतजार था. 13 अक्टूबर को पीड़ित का बेटा अजय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी कार्यालय पहुंचा.
उसने अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा रखते हुए जमीन को कब्जामुक्त कराने और न्याय दिलाने की मांग की. जिलाधिकारी एम. अरुनमोली ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए राजस्व टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए. प्रशासन की ओर से गठित राजस्व टीम ने करीब पंद्रह दिन पहले मौके पर पहुंचकर संबंधित भूमि को कब्जामुक्त कराया और वास्तविक भूमि स्वामी को कब्जा दिलाया. इसके बाद परिवार ने अपनी जमीन पर खेती की तैयारी शुरू कर दी. रविवार को फसल की बुवाई करते हुए अजय ने वीडियो जारी किया. इसमें उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और जिला प्रशासन का धन्यवाद किया.
एसडीएम जलेसर पीयूष रावत ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व टीम गठित की गई थी. टीम ने संबंधित भूमि को कब्जामुक्त कराकर वास्तविक भूमि स्वामी को कब्जा दिलाया है.
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