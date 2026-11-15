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एटा में वर्षों बाद जमीन मिली तो योगी सरकार को कहा धन्यवाद, सीएम योगी की तस्वीर लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा था दलित युवक

जमीन मिलने पर सीएम और प्रशासन का किया धन्यवाद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हाथ में लेकर न्याय की गुहार लगाने वाले दलित परिवार की वर्षों पुरानी लड़ाई आखिरकार रंग लाई. जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान परिवार को जिला प्रशासन ने उसकी जमीन पर कब्जा दिला दिया. जमीन वापस मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने खेत में फसल की बुवाई शुरू कर दी. रविवार को पीड़ित के बेटे अजय जाटव ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिलाधिकारी एम. अरुणमोली और एसडीएम जलेसर पीयूष रावत का आभार जताया.

मामला एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र के गांव खटौटा का है। यहां धौर्रा, आगरा निवासी कंठश्री पत्नी बालिस्टर के परिवार की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. कंठश्री के पिता बनारसी लाल ने वर्ष 1993 में अपनी चल-अचल संपत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत की थी. वसीयत के आधार पर गाटा संख्या 1606 में उनका नाम दर्ज हुआ था. आरोप है कि बाद में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का बैनामा कराकर दूसरे पक्ष ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की. परिवार के जमीन पर अधिकार जताने पर उन्हें धमकाकर वापस लौटा दिया गया.