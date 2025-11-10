ETV Bharat / state

हाई एल्टीट्यूड रांसी स्टेडियम में कड़ी मेहनत से तैयार हो रहे एथलीट, मैराथन में इन खिलाड़ियों ने लहराया परचम

रांसी स्टेडियम बना युवा एथलीटों का सपनों का केंद्र, पहाड़ की बेटियां लिख रहीं सफलता की नई कहानी.

PAURI GARHWAL RANSI STADIUM
हाई एल्टीट्यूड रांसी स्टेडियम में कड़ी मेहनत से तैयार हो रहे एथलीट (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 10, 2025 at 6:16 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पौड़ी गढ़वाल: शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित रांसी स्टेडियम न केवल उत्तराखंड बल्कि देश के खेल इतिहास में एक विशेष पहचान रखता है. यह स्टेडियम एशिया के सबसे ऊंचे इलाके में बने हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में से एक माना जाता है. यहां की स्वच्छ जलवायु, प्राकृतिक ऊंचाई और पहाड़ी भू-आकृति खिलाड़ियों को सहनशक्ति बढ़ाने और उच्चस्तरीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करती है.

वर्तमान में रांसी स्टेडियम देशभर के एथलीट्स के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र बन चुका है. यहां रोजाना उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ी कठिन अभ्यास कर प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं. कोचों के कुशल मार्गदर्शन में कई युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं.

हाई एल्टीट्यूड रांसी स्टेडियम में कड़ी मेहनत से तैयार हो रहे एथलीट, (VIDEO- ETV Bharat)

इन्हीं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में चमोली जिले के दिगंबर और पौड़ी की मीनाक्षी नेगी ने डेढ़ साल लगातार रांसी स्टेडियम में प्रशिक्षण लिया. उनकी मेहनत और लगन का परिणाम हाल ही में आयोजित आदि कैलाश मैराथन में देखने को मिला, जहां उन्होंने पुरुष और महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने जिले और राज्य का नाम गौरवान्वित किया.

चमोली जिले के दिगंबर सिंह ने बताया कि वे पिछले डेढ़ वर्ष से रांसी स्टेडियम में अपने कोच के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं. उन्हें इस बार आदि कैलाश में आयोजित 60 किलोमीटर की अल्ट्रा रन में भाग लेने का अवसर मिला और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया. इसके लिए उन्हें 2 लाख 25 हजार की इनामी राशि भी प्रदान की गई. दिगंबर ने कहा कि यह सफलता उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाती है और अब उनका लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक लाना है.

दिगंबर का कहना है कि रांसी स्टेडियम का ऊंचा और ठंडा वातावरण शरीर की सहनशक्ति को कई गुना बढ़ा देता है. नियमित अभ्यास के कारण न केवल फिटनेस में सुधार होता है, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती भी बढ़ाता है.

उन्होंने बताया कि यहां के प्रशिक्षण सत्रों ने उन्हें बेहतर रणनीति और तकनीक सिखाई, जो उनकी जीत का मुख्य कारण बनी. रांसी स्टेडियम में किया गया अभ्यास उन्हें भविष्य की बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर रहा है. उनका लक्ष्य है कि वे आने वाले वर्षों में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतें और उत्तराखंड का नाम विश्व स्तर पर रोशन करें.

रांसी स्टेडियम अब सिर्फ एक खेल मैदान नहीं रहा, बल्कि यह उत्तराखंड के युवाओं के सपनों की प्रयोगशाला बन चुका है. जहां से पहाड़ की मिट्टी में पले-बढ़े खिलाड़ी देश-विदेश के मंचों तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं. यह स्टेडियम प्रदेश की खेल संस्कृति का एक उज्ज्वल प्रतीक बन गया है, जो आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा.

वहीं पौड़ी के थली गांव की मीनाक्षी नेगी ने भी इस मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया. उन्होंने बताया कि वे पिछले डेढ़ साल से रोजाना रांसी स्टेडियम में कठोर अभ्यास कर रही है. मीनाक्षी ने कहा कि इस सफलता से उनका मनोबल और भी बढ़ा है और अब उनका लक्ष्य आगामी प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल हासिल करना है.

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में समुद्रतल से 14 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित पौराणिक और आध्यात्मिक स्थल आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया. मैराथन में देश के 22 राज्यों के धावकों ने हिस्सा लिया. 'आदि कैलाश परिक्रमा रन' के नाम से आयोजित इस प्रतियोगिता में 60 किलोमीटर लंबी दौड़ के साथ ही 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की श्रेणियों में भी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई. इस मैराथन में उत्तराखंड के पौड़ी और चमोली जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया.

वहीं कोच रुपेश यादव ने बताया कि दोनों ही खिलाड़ियों को रोजाना अभ्यास के लिए रांसी मैदान में ले जाया जाता है. प्रशिक्षण के दौरान उनके खानपान और शारीरिक फिटनेस का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि वे पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ अभ्यास कर सकें. कोच ने कहा कि दिगंबर सिंह और मीनाक्षी नेगी दोनों ही खिलाड़ी अत्यंत अनुशासित और मेहनती हैं, जो हर दिन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं.

रूपेश यादव ने बताया कि दोनों खिलाड़ियों का सपना है कि वे देश के लिए स्वर्ण पदक जीतें और उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें. उन्होंने कहा कि दौड़ने के दौरान किन तकनीकी बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे सांस लेने की गति, शरीर का संतुलन, जल सेवन और रनिंग के तरीके इन सभी विषयों पर उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि उनके अभ्यास में कोई कमी न रहे और वे भविष्य की बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार हों.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

पौड़ी गढ़वाल रांसी स्टेडियम
रांसी स्टेडियम प्रशिक्षण केंद्र
RANSI STADIUM TRAINING CENTRE
DIGAMBAR SINGH AND MEENAKSHI NEGI
PAURI GARHWAL RANSI STADIUM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.