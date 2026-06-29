कछुए की कीमत 1 करोड़ बताकर युवक से ठगे 10 लाख, फर्जी पुलिस की धमकी देकर लूटा
अलवर में कछुए से करोड़ों कमाने के लालच में एक युवक को 10 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया.
Published : June 29, 2026 at 3:07 PM IST
अलवर: शहर के वैशाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर नगर में एक युवक के साथ कछुए से करोड़ों रुपए कमाने के नाम पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. आरोपियों ने पीड़ित को फर्जी डॉक्टर व पुलिस की वर्दी में एक युवक से फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दिलवाई. घटना के संबंध में पीड़ित ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया, जिस पर पुलिस जांच कर रही है.
वैशाली नगर थाना अधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है. पीड़ित उन्नास खां ने बताया कि वह अलवर शहर स्थित अंबेडकर नगर में एक मकान में किराए पर रहकर उद्योग नगर में फैक्ट्री में काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. शिकायत में बताया कि पीड़ित के पास कुछ दिन पूर्व एक फोन आया. युवक ने पीड़ित को गांव के लड़के का रिश्तेदार बताते हुए उससे मिलने की बात की और कहा कि युवक के पास एक काम है, जिससे पीड़ित 10 से 20 लाख रुपए कमा सकता है. इसके बाद फोन पर युवक ने पीड़ित को अगले दिन एक स्थान पर मिलने बुलाया.
इसे भी पढ़ें- बुजुर्ग के खाते से निकाले 9.90 लाख, बैंक मैनेजर और पोस्टमैन पर फर्जी एटीएम जारी कर ठगी का आरोप
कीमती कछुए के नाम पर ठगी: पीड़ित उन्नास खां ने शिकायत में बताया कि अगले दिन वह तय जगह पर पहुंचा, तो वहां पहले से ही असीम, राहुल सेन व महेंद्र जोगी मिले. इसके बाद वह सभी चाय के खोखे पर बैठकर बात करने लगे. इस दौरान युवकों ने पीड़ित को एक हरे रंग का कछुआ दिखाया और कहा कि इसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए है. युवकों ने यह कछुआ पीड़ित को 10 लाख रुपए में देने की बात कही. इस पर पीड़ित युवकों के जाल में फंस गया और तीन किस्तों में 5 लाख, 3 लाख व 2 लाख रुपए युवकों को दे दिए.
फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी: पीड़ित ने बताया कि पैसे पूरे मिलने के बाद युवक उसे बाइक पर बैठाकर शहर से दूर नटनी का बारा ले गए. वहां पहुंचकर युवकों ने पीड़ित को कहा कि यह कछुआ मर गया है और पुष्टि के लिए एक व्यक्ति को डॉक्टर के कपड़ों में बुलाया, जिसने भी कछुए के मरने की बात कही. पीड़ित ने शिकायत में बताया कि जब पीड़ित ने मरे हुए कछुए को लेने की बात कही, तो मौके पर मौजूद युवकों ने पुलिस की वर्दी में एक अन्य युवक को बुलाया, जिसने कहा कि वह पीड़ित को कछुए के फर्जी मुकदमे में फंसा देगा. युवकों की बातों से पीड़ित डर गया और मौके से वापिस अलवर आ गया.
इसे भी पढ़ें- विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी, आरोपी 18 साल बाद दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था
मामले की जांच में जुटी पुलिस: इसके बाद पीड़ित ने वैशाली नगर थाने में उनके साथ हुई 10 लाख रुपए की ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. प्रकरण में वैशाली नगर थाना अधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है. मामले की जांच थाने के सहायक उप निरीक्षक सुनील कुमार यादव द्वारा की जा रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.