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कछुए की कीमत 1 करोड़ बताकर युवक से ठगे 10 लाख, फर्जी पुलिस की धमकी देकर लूटा

अलवर: शहर के वैशाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर नगर में एक युवक के साथ कछुए से करोड़ों रुपए कमाने के नाम पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. आरोपियों ने पीड़ित को फर्जी डॉक्टर व पुलिस की वर्दी में एक युवक से फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी दिलवाई. घटना के संबंध में पीड़ित ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया, जिस पर पुलिस जांच कर रही है.

वैशाली नगर थाना अधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है. पीड़ित उन्नास खां ने बताया कि वह अलवर शहर स्थित अंबेडकर नगर में एक मकान में किराए पर रहकर उद्योग नगर में फैक्ट्री में काम कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. शिकायत में बताया कि पीड़ित के पास कुछ दिन पूर्व एक फोन आया. युवक ने पीड़ित को गांव के लड़के का रिश्तेदार बताते हुए उससे मिलने की बात की और कहा कि युवक के पास एक काम है, जिससे पीड़ित 10 से 20 लाख रुपए कमा सकता है. इसके बाद फोन पर युवक ने पीड़ित को अगले दिन एक स्थान पर मिलने बुलाया.

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कीमती कछुए के नाम पर ठगी: पीड़ित उन्नास खां ने शिकायत में बताया कि अगले दिन वह तय जगह पर पहुंचा, तो वहां पहले से ही असीम, राहुल सेन व महेंद्र जोगी मिले. इसके बाद वह सभी चाय के खोखे पर बैठकर बात करने लगे. इस दौरान युवकों ने पीड़ित को एक हरे रंग का कछुआ दिखाया और कहा कि इसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए है. युवकों ने यह कछुआ पीड़ित को 10 लाख रुपए में देने की बात कही. इस पर पीड़ित युवकों के जाल में फंस गया और तीन किस्तों में 5 लाख, 3 लाख व 2 लाख रुपए युवकों को दे दिए.