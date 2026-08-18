ETV Bharat / state

बरेली में नाले के तेज बहाव में बहा युवक, प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान

काफी देर खोजबीन करने पर भी उसका देररात तक पता नहीं चल सका.

Photo Credit; ETV Bharat
नाले के तेज बहाव में बह गया युवक. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 12:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: जिले के आंवला क्षेत्र में मंगलवार शाम हुई मूसलाधार बारिश के बीच पुरैना मंदिर के पास सड़क किनारे बने नाले में एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक नशे की हालत में था और पैर फिसलने के बाद नाले में जा गिरा. सूचना मिलते ही प्रशासन और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंच गई और युवक की तलाश में रेस्क्यू अभियान शुरू कर किया गया. काफी खोजबीन करने पर भी उसका देररात तक पता नहीं चल सका.

नगर पालिका चेयरमैन सैयद आबिद अली ने बताया कि बारिश के चलते नाले का बहाव काफी तेज है. जैसे ही युवक के बहने की सूचना मिली, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया, फिलहाल युवक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है.

वहीं मौके पर एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा, कोतवाल बीनू सिंह, ईओ प्रदीप गिरी, जेई और आसपास के लोग मौजूद हैं. टीम नाले और आसपास के क्षेत्र में लगातार तलाश करती रही.

हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि युवक वास्तव में नाले में बहकर लापता हुआ है, या कुछ दूरी पर निकलकर सुरक्षित अपने घर चला गया. उसकी पहचान भी नहीं हो पाई है. करीब 18 दिन पहले भी आंवला में तेज बारिश के दौरान एक नाबालिग नाले में बह गया था, जिसका तीन दिन बाद शव बरामद हुआ था. फिलहाल युवक की तलाश जारी है और स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है.

ये भी पढ़ें- फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर स्नान कर रहे चार युवक बहे, तलाश जारी

TAGGED:

BAREILLY DRAIN WATER FLOW
YOUTH SWEPT AWAY IN DRAIN BAREILLY
बरेली न्यूज
MAN MISSING IN DRAIN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.