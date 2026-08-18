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बरेली में नाले के तेज बहाव में बहा युवक, प्रशासन ने शुरू किया रेस्क्यू अभियान

बरेली: जिले के आंवला क्षेत्र में मंगलवार शाम हुई मूसलाधार बारिश के बीच पुरैना मंदिर के पास सड़क किनारे बने नाले में एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक नशे की हालत में था और पैर फिसलने के बाद नाले में जा गिरा. सूचना मिलते ही प्रशासन और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंच गई और युवक की तलाश में रेस्क्यू अभियान शुरू कर किया गया. काफी खोजबीन करने पर भी उसका देररात तक पता नहीं चल सका.



नगर पालिका चेयरमैन सैयद आबिद अली ने बताया कि बारिश के चलते नाले का बहाव काफी तेज है. जैसे ही युवक के बहने की सूचना मिली, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की संयुक्त टीम ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया, फिलहाल युवक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है.

वहीं मौके पर एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा, कोतवाल बीनू सिंह, ईओ प्रदीप गिरी, जेई और आसपास के लोग मौजूद हैं. टीम नाले और आसपास के क्षेत्र में लगातार तलाश करती रही.