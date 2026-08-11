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अमरोहा में बाढ़ के पानी में बह गया युवक; गोताखोर तलाश में लगे

अपने तीन दोस्तों के साथ पानी का बहाव देखने पहुंचा था, तभी हुई घटना

अमरोहा में बाढ़ में बहा युवक.
अमरोहा में बाढ़ में बहा युवक. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 8:14 PM IST

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अमरोहा: मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में बाढ़ के पानी का तेज बहाव एक युवक के लिए काल बन गया. झुण्डपुरा पुल के पास अपने तीन साथियों के साथ पानी का बहाव देखने पहुंचे युवक के अचानक तेज बहाव में बह जाने से अफरातफरी मच गई. युवक के डूबने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

दरअसल, बता दें कि बताया जा रहा है कि युवक अपने तीन साथियों के साथ झुण्डपुरा पुल के पास बाढ़ की स्थिति देखने गया था. इसी दौरान वह पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया और देखते ही देखते पानी में बह गया. साथियों ने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के चलते सफलता नहीं मिल सकी.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने युवक के साथ मौजूद तीनों साथियों को हिरासत में लेकर उनसे घटना के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच-पड़ताल में जुटी हुई है.

मामले में सीओ मंडी धनौरा अंजलि कटारिया ने बताया कि युवक की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम लगाई गई है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

युवक के बाढ़ के पानी में बहने की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद वहां चीखपुकार मच गई. युवक की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है. तेज बहाव के कारण तलाश अभियान में भी काफी मुश्किलें सामने आ रही हैं. फिलहाल पुलिस और राहत टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है. युवक का पता चलने के बाद ही घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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