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उन्नाव: मोबाइल चोरी के शक में युवक से अमानवीय व्यवहार, सिर मुंडवाया फिर जूते-चप्पलों की हार पहनाकर गांव में घुमाया

बांगरमऊ सीओ हर्ष मोदी के अनुसार, पाठकपुर गांव निवासी राजू (50) अपने बेटे राज के साथ गांव के बाहर बाग में झोपड़ी बनाकर रहता है. 30 जुलाई की रात दोनों झोपड़ी के बाहर सो रहे थे, तभी उनकी मोबाइल चोरी हो गई.

उन्नाव: जनपद के आसीवन थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है.

राजू ने चोरी का आरोप गांव निवासी सोनू (30) पुत्र गोकुल पर लगाया और मोबाइल की तलाश शुरू की. तलाशी के दौरीन राजू की मोबाइल गांव में बंद एक गुमटी के पास से मिली, इसके बाद राजू और उसके बेटे राज ने मिल कर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए सोनू को पकड़ लिया. दोनों सोनू को लेकर उसके घर पहुंचे और परिजनों से शिकायत की. इसके बाद युवक को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया.

राजू ने सोनू का हाथ रस्सी से बांध दिया, सिर मुंडवाया और मूंछें काटी फिर गले में जूते-चप्पलों की माला डालकर गांव में घुमाया. इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया. रविवार को यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया, जिसके बाद कार्यवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरु कर दी. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप सही है या गलत, यदि मोबाइल चोरी हुई थी तो उसकी शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की गई. साथ ही युवक के साथ इस तरह के व्यवहार करने वाले लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.

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