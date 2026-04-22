ETV Bharat / state

भरतपुर: टॉयलेट करने रुका युवक...पीछे से आए ट्रैक्टर ने रौंदा, मौत

भरतपुर: सड़क किनारे महज कुछ मिनट का ठहराव एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ. जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र में सड़क किनारे टॉयलेट के लिए रुके 28 वर्षीय युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

चिकसाना थाना के एएसआई हुकम सिंह ने बताया कि दुर्घटना ऊंचा नगला के पास हुई, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आने से रवींद्र सिंह (28) पुत्र देवेंद्र सिंह की मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश हैं. बुधवार सुबह पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया. वहीं मृतक के भाई सुजान सिंह ने बताया कि मई गुर्जर निवासी रवींद्र 21 अप्रैल की रात करीब 11 बजे बाइक से भरतपुर से अपने गांव लौट रहा था. रास्ते में ऊंचा नगला के पास टॉयलेट करने सड़क किनारे रुका. तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ट्रैक्टर युवक के ऊपर से गुजर गया.