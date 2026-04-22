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भरतपुर: टॉयलेट करने रुका युवक...पीछे से आए ट्रैक्टर ने रौंदा, मौत

चिकसाना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर युवक की जिंदगी लील गया. युवक बाइक से उतरकर सड़क किनारे टॉयलेट करने रुका था.

Relatives gathered outside the mortuary
मोर्चरी के बाहर जमा परिजन (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 12:52 PM IST

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भरतपुर: सड़क किनारे महज कुछ मिनट का ठहराव एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ. जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र में सड़क किनारे टॉयलेट के लिए रुके 28 वर्षीय युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

चिकसाना थाना के एएसआई हुकम सिंह ने बताया कि दुर्घटना ऊंचा नगला के पास हुई, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आने से रवींद्र सिंह (28) पुत्र देवेंद्र सिंह की मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश हैं. बुधवार सुबह पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया. वहीं मृतक के भाई सुजान सिंह ने बताया कि मई गुर्जर निवासी रवींद्र 21 अप्रैल की रात करीब 11 बजे बाइक से भरतपुर से अपने गांव लौट रहा था. रास्ते में ऊंचा नगला के पास टॉयलेट करने सड़क किनारे रुका. तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ट्रैक्टर युवक के ऊपर से गुजर गया.

Crowd gathered
जमा भीड़ (ETV Bharat Bharatpur)

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परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा: मृतक के भाई सुजान सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही चिकसाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. परिजन भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. रवींद्र को भरतपुर के आरबीएम अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. रवींद्र परिवार का अहम सदस्य था और उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. रवींद्र रोजमर्रा के काम से भरतपुर आया था. रात में लौटते समय हादसा हो गया.

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YOUTH DIES AFTER HIT BY TRACTOR
YOUNGSTER DIED IN A ROAD ACCIDENT
भरतपुर में तेज रफ्तार ने ली जान
ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत
ROAD ACCIDENT IN BHARATPUR

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