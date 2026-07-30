दिल्ली: अशोक विहार के पार्क में युवक-युवती पर चाकुओं से हमला, युवक की मौत
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र स्थित पार्क में एक युवक और युवती पर तीन अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया
Published : July 30, 2026 at 3:10 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के अशोक विहार स्थित एक पार्क में युवक और युवती पर हुए जानलेवा हमले ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. तीन अज्ञात बदमाशों ने कथित तौर पर लूटपाट का विरोध करने पर दोनों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में युवक की मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.
लूटपाट का मामला
घटना उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के भारत नगर थाना क्षेत्र स्थित बाबा खिम्मन सिंह पार्क की है. मृतक की पहचान जहांगीरपुरी निवासी सुनील और घायल युवती की पहचान देवकी के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, दोनों पार्क में बैठे थे, तभी तीन अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे और कथित तौर पर लूटपाट का प्रयास किया.
वरोध करने पर आरोपियों ने दोनों पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही भारत नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत दीपचंद बंधु अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया, जबकि देवकी का इलाज जारी है. उसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है.
#WATCH | Delhi: CMO, Deep Chand Bandhu Hospital, Dr Animesh Kumar says, "Two patients were brought in 4:15 today—one male and one female. The male patient, Sunil, was brought dead; he had sustained four stab wounds: two on the chest, one on the right side of the waist region, and… https://t.co/VSmutRuznI pic.twitter.com/cDOTTgj010— ANI (@ANI) July 29, 2026
पार्क के मनदीप नामक गार्ड ने बताया,
मैं पार्क में राउंड पर था. तभी एक लड़की की चीख सुनाई दी. जब मैं मौके पर पहुंचा तो कुछ लोग वहां से भाग रहे थे. इसी दौरान बीट ऑफिसर भी पहुंच गए और घायल युवती को अस्पताल ले जाया गया. वहीं दीपचंद बंधु अस्पताल के सीएमओ अनिमेष कुमार ने बताया, 'दो लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था. युवक को मृत अवस्था में लाया गया, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल थी. उसका इलाज जारी है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.
पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.
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