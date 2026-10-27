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दिल्ली के प्रताप विहार में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या, केस दर्ज

प्रताप विहार में युवक की हत्या ( Concept Image )

नई दिल्ली: उत्तर पश्चिम दिल्ली के प्रताप विहार इलाके में एक घर के निकट मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई. परिवार के अनुसार, यह घटना रविवार देर रात अमन विहार थाना क्षेत्र में हुई, जब पीड़ित काम से घर लौटा था और एक दोस्त से बात करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल एक गली में रोकी थी.