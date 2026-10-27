दिल्ली के प्रताप विहार में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद, युवक की चाकू मारकर हत्या, केस दर्ज
दिल्ली के प्रताप विहार में बाइक खड़ी करने पर विवाद हुआ तो एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई.
Published : October 27, 2026 at 7:36 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर पश्चिम दिल्ली के प्रताप विहार इलाके में एक घर के निकट मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई. परिवार के अनुसार, यह घटना रविवार देर रात अमन विहार थाना क्षेत्र में हुई, जब पीड़ित काम से घर लौटा था और एक दोस्त से बात करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल एक गली में रोकी थी.
दिल्ली पुलिस के अनुसार, चार से पांच युवकों ने वहां मोटरसाइकिल खड़ी करने पर आपत्ति जताई और पीड़ित से झगड़ा करने लगे. हालांकि उसने उनसे कहा कि वह कुछ देर में बाइक हटा लेगा, बावजूद इसके बहस हाथापाई में बदल गई. पुलिस ने बताया कि झड़प के दौरान, कुछ युवक पीड़ित के दोस्त को कथित तौर पर दूर ले गए और बाद जैसे ही उन दोनों ने भागने की कोशिश की, हमलावरों में से एक ने कथित तौर पर चाकू निकाला और पीड़ित के सीने में घोंप दिया.
परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्हें रात करीब 9.30 बजे उनके बेटे के दोस्त का फोन आया, जिसने उन्हें चाकूबाजी की घटना के बारे में जानकारी दी. पीड़ित का छोटा भतीजा मौके पर पहुंचा और खून से लथपथ हालत में उसे संजय गांधी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) को सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साक्ष्य एकत्र किए और सीसीटीवी फुटेज की जांच की. पुलिस ने कहा कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.
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