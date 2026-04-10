फरीदाबाद में गेस्ट हाउस के बाहर युवक की चाकू से हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
फरीदाबाद में गेस्ट हाउस के बाहर सचिन मेहरा की चाकू से हत्या कर दी गई. मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
Published : April 10, 2026 at 12:38 PM IST
फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-37 में एक निजी गेस्ट हाउस के बाहर उस समय सनसनी फैल गई जब 25 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपी फरार हैं.
मृतक की पहचान और घटना का समय: सराय थाने के SHO राकेश ने बताया कि, "मृतक की पहचान सचिन मेहरा के रूप में हुई है, जो पल्ला थाना क्षेत्र के सूर्या विहार का रहने वाला था. घटना वीरवार रात करीब 11 बजे की है, जब सचिन अपने दोस्त से मिलने सेक्टर-37 स्थित एक होटल पहुंचा था."
ऐसे रची साजिश: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन को उसके दोस्त जीतू ने फोन कर होटल बुलाया था, जो उसी होटल में काम करता है. लेकिन इसी दौरान तीन युवक पहले से उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए और अचानक उस पर हमला कर दिया. मामला देखते ही देखते मारपीट से जानलेवा हमले में बदल गया.
आरोपी गिरफ्तार: आरोप है कि सन्नी नाम के युवक ने चाकू निकालकर सचिन पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले के बाद आरोपी भागने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों ने सन्नी को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि उसके साथी ग्यासी और आदित्य फरार हो गए.
अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत: घायल सचिन को तुरंत फरीदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी.
पुलिस का बयान और जांच जारी: थाना सराय के SHO राकेश ने कहा कि, "एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है."
मौके पर मौजूद युवती से पूछताछ: पुलिस ने बताया कि वारदात के समय मौके पर एक युवती भी मौजूद थी, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना के समय पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
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