नोएडा में अवैध संबंध के शक में युवक की निर्मम हत्या, मुख्य आरोपी और उसका साथी गिरफ्तार

सेंट्रल नोएडा में अवैध संबंध के शक में एक युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है.

नोएडा में हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार
नोएडा में हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 1, 2025 at 8:00 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: सेंट्रल नोएडा थाना फेज 3 क्षेत्र में एक युवक की चाकु गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे दो आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है. पुलिस ने अमित कुमार और उमेश को ग्रीन बेल्ट, सर्विस रोड़ गढी गोलचक्कर से गिरफ्तार किया गया है.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति अवस्थी ने बताया कि मृतक राहुल के भाई ने थाना फेज 3 पर शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित और उसके साथी उमेश को गिरफ्तार कर लिया. डीसीपी सेंट्रल नोएडा के मुताबिक आरोपी अमित कुमार ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अवैध संबंध के शक के चलते ही अपने साथी के साथ मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया.

शक्ति मोहन अवस्थी, डीसीपी सेंट्रल नोएडा (ETV Bharat)

पुलिस के अनुसार अमित लंबे समय से मृतक पर नज़र रखे हुए था. उसे अपनी पत्नी और मृतक के बीच अवैध संबंध होने का शक था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान था और बदला लेने के फिराक में था. अमित ने अपने साथी उमेश के साथ मिलकर एक सुनियोजित योजना बनाई. उन्होंने मृतक को धोखे से थाना फेज 3 क्षेत्र के एक सुनसान इलाके में बुलाया. इसके बाद अमित और उमेश ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिये. वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर गया. दोनों आरोपी उसे खून से लथपथ छोड़कर मौके से फरार हो गए. दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या धारा सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

