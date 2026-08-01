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शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की चाकू मारकर हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, इलाके में तनाव का माहौल

शाहजहांपुर: प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी युवक की यूपी के शाहजहांपुर में चाकुओं से गोदकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई. ग्रामीणों की मदद से मुख्य आरोपी पकड़ा गया. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

प्रेम प्रसंग में मर्डर: कमलनयनपुर गांव के रहने वाले गौतम मौर्या का आरोपी समीर की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बात से नाराज होकर समीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. आरोपी समीर ने खुद पुलिस के सामने गुनाह कबूल किया है. थाना कांट क्षेत्र के गांव कमल नयनपुर का रहने वाला गौतम मौर्य अपने घर जा रहा था. तभी रास्ते में समीर नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे रास्ते में रोक लिया और उसे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी.