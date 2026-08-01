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शाहजहांपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की चाकू मारकर हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, इलाके में तनाव का माहौल

बहन के प्रेम-प्रसंग से नाराज भाई ने साथियों संग मिलकर ली प्रेमी की जान

प्रेम प्रसंग में ले ली जान
प्रेम प्रसंग में ले ली जान (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 9:40 AM IST

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शाहजहांपुर: प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी युवक की यूपी के शाहजहांपुर में चाकुओं से गोदकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई. ग्रामीणों की मदद से मुख्य आरोपी पकड़ा गया. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

प्रेम प्रसंग में मर्डर: कमलनयनपुर गांव के रहने वाले गौतम मौर्या का आरोपी समीर की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बात से नाराज होकर समीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. आरोपी समीर ने खुद पुलिस के सामने गुनाह कबूल किया है. थाना कांट क्षेत्र के गांव कमल नयनपुर का रहने वाला गौतम मौर्य अपने घर जा रहा था. तभी रास्ते में समीर नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे रास्ते में रोक लिया और उसे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी.

मृतक गौतम मौर्या (फाइल फोटो)
मृतक गौतम मौर्या (फाइल फोटो) (Photo Credit: ETV Bharat)

आधी रात को शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र के दिलावरपुर गांव में चार व्यक्तियों ने घेरकर कांट के ही कमलनयनपुर गांव के रहने वाले गौतम मौर्या की चाकुओं से गोदकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस पहुंची. गांव में किसी तरह की तनाव की स्थिति न बने इसके लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. पूरे मामले की जांच चल रही है. प्राप्त तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा.- सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक

आरोपी को ग्रामीणों ने दबोचा: हत्या के बाद बाकी तीन आरोपी मौके से फरार हो गए लेकिन एक आरोपी को ग्रामीणों ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

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