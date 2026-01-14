पटना में युवक की चाकू गोदकर हत्या, 200 रुपये के लिए बेरहमी से कत्ल!
पटना में सिगरेट के पैसे को लेकर विवाद हुआ था. पीड़ित अस्पताल से लौटा था. आरोपियों ने गुट बनाकर वार किया. आगे पढ़ें पूरी खबर.
Published : January 14, 2026 at 6:10 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं. कंकड़बाग थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 22 वर्षीय गौरव कुमार के रूप में हुई है.
पटना में युवक की हत्या : गौरव लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर हृदनबिगहा गांव का रहने वाला था और बीए पार्ट-1 का छात्र था. वह अक्सर पटना आता-जाता रहता था, क्योंकि उसके पिता यहां व्यापार करते हैं. यह पूरी घटना कंकड़बाग के लोहियानगर इलाके में नेक्टर हॉस्पिटल के पास हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है.
200 रुपये को लेकर हुआ विवाद! : मृतक के भाई सौरव कुमार ने बताया कि मंगलवार की शाम गौरव MIG पार्क गया था. इसी दौरान उसने वहां मौजूद एक युवक को सिगरेट लाने के लिए 200 रुपये दिए थे. लेकिन युवक ने न तो सिगरेट लाई और न ही पैसे लौटाए. इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई. विवाद के बाद उस युवक ने अपने साथियों को बुला लिया और सभी ने मिलकर गौरव के साथ मारपीट शुरू कर दी.
भाई ने अस्पताल में करया प्राथमिक इलाज : मारपीट के बाद घायल गौरव ने पूरी घटना अपने भाई सौरव को बताई. इसके बाद सौरव ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और अपने भाई को पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले गया. अस्पताल में बैंडेज-पट्टी कराने के बाद सौरव दोबारा MIG पार्क गया, ताकि विवाद करने वाले लड़कों को खोज सके, लेकिन वे वहां नहीं मिले.
पुलिस पर आरोप : सौरव ने कहा कि इसी बीच, जिन लड़कों से विवाद हुआ था, वे रानी स्टील शटर दुकान के पास आकर रेकी करने लगे. सौरव ने इस बात की भी सूचना डायल 112 पर दी. सौरव का आरोप है कि उन्होंने लगातार पुलिस को कॉल किया, लेकिन मौके पर कोई पुलिस टीम नहीं पहुंची. इसी दौरान हालात और बिगड़ गए.
फिर से गुट में आकर किया हमला : सौरव के अनुसार, कुछ देर बाद 15 से 20 की संख्या में बदमाश हथियारों से लैस होकर दुकान के पास पहुंचे. उनके हाथों में लाठी, फाइटर और चाकू थे. बदमाशों ने गौरव को घेर लिया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आए परिजनों पर भी हमला किया गया, जिसमें उन्हें भी चोटें आईं. बदमाशों ने दुकान के ठीक गेट पर गौरव को चाकू से गोद दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
मौत के बाद इलाके में तनाव : घटना के बाद परिजन आनन-फानन में गौरव को नेक्टर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती किया. हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और इलाके में तनाव का माहौल बन गया.
पुलिस ने क्या कहा? : इस पूरे मामले पर एसडीपीओ अभिनव कुमार ने बताया कि कंकड़बाग थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी संदीप और एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
#हत्याकांड का सफल उद्भेदन: 04 विधि विरुद्ध बालक निरुद्ध।— Patna Police (@PatnaPolice24x7) January 14, 2026
कल दिनांक 13.01.2026 को #कंकड़बाग थाना अंतर्गत चंदन ऑटो दुकान के पास एक युवक के साथ मारपीट किए जाने की सूचना प्राप्त हुई।
मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी… pic.twitter.com/KNvQIcQ3pl
''मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया चल रही है मामले की गहन जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस इलाके में अतिरिक्त बल की है.''- अभिनव कुमार, सदर एसडीपीओ
