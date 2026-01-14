ETV Bharat / state

पटना में युवक की चाकू गोदकर हत्या, 200 रुपये के लिए बेरहमी से कत्ल!

पटना : बिहार की राजधानी पटना आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं. कंकड़बाग थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 22 वर्षीय गौरव कुमार के रूप में हुई है.

पटना में युवक की हत्या : गौरव लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर हृदनबिगहा गांव का रहने वाला था और बीए पार्ट-1 का छात्र था. वह अक्सर पटना आता-जाता रहता था, क्योंकि उसके पिता यहां व्यापार करते हैं. यह पूरी घटना कंकड़बाग के लोहियानगर इलाके में नेक्टर हॉस्पिटल के पास हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है.

200 रुपये को लेकर हुआ विवाद! : मृतक के भाई सौरव कुमार ने बताया कि मंगलवार की शाम गौरव MIG पार्क गया था. इसी दौरान उसने वहां मौजूद एक युवक को सिगरेट लाने के लिए 200 रुपये दिए थे. लेकिन युवक ने न तो सिगरेट लाई और न ही पैसे लौटाए. इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई. विवाद के बाद उस युवक ने अपने साथियों को बुला लिया और सभी ने मिलकर गौरव के साथ मारपीट शुरू कर दी.

जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

भाई ने अस्पताल में करया प्राथमिक इलाज : मारपीट के बाद घायल गौरव ने पूरी घटना अपने भाई सौरव को बताई. इसके बाद सौरव ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और अपने भाई को पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले गया. अस्पताल में बैंडेज-पट्टी कराने के बाद सौरव दोबारा MIG पार्क गया, ताकि विवाद करने वाले लड़कों को खोज सके, लेकिन वे वहां नहीं मिले.

पुलिस पर आरोप : सौरव ने कहा कि इसी बीच, जिन लड़कों से विवाद हुआ था, वे रानी स्टील शटर दुकान के पास आकर रेकी करने लगे. सौरव ने इस बात की भी सूचना डायल 112 पर दी. सौरव का आरोप है कि उन्होंने लगातार पुलिस को कॉल किया, लेकिन मौके पर कोई पुलिस टीम नहीं पहुंची. इसी दौरान हालात और बिगड़ गए.