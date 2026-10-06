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बिहार में युवक को 24 बार चाकू घोंपा, हत्या के बाद शव को नदी किनारे फेंका

मोतिहारी में युवक की हत्या ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है. अपराधियों ने एक युवक को उसके घर से बुलाया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. युवक के शरीर पर चाकू से करीब दो दर्जन बार हमले किए गए हैं. हत्या के बाद शव को रेतवा नदी किनारे फेंक दिया गया. मंगलवार सुबह शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना तुरकौलिया थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर की है.

युवक की बेरहमी से हत्या

मृतक की पहचान जयसिंहपुर के खिरुआ बाजार निवासी भूलन साह के पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि सोमवार की रात करीब आठ बजे सुनील साह का पुत्र और दो अन्य युवक दीपक को उसके घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे. दीपक उन युवकों के साथ घर से निकला था लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. दीपक के पिता भूलन साह (ETV Bharat) रात को दोस्त बुलाकर ले गए थे

रात बीतने के बाद भी जब दीपक घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोग परेशान हो गए. इसी बीच मंगलवार सुबह रेतवा नदी किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना इलाके में फैल गई. खबर मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे. शव की स्थिति देखकर परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई. शव की शिनाख्त दीपक के रूप में हुई. उसके शरीर पर चाकू से किए गए कई गहरे जख्म थे. "छह लड़के मेरे बेटे को रात में बुलाकर ले गए थे. रात में जब घर वापस नहीं लौटा तो हमलोग परेशान हो गए. सुबह उठे तो मालूम हुआ कि किसी की लाश नदी किनारे पड़ी है. गए तो देखे मेरा बेटा दीपक था. बेंगलुरु में बोरा का काम करता था. शरीर पर चाकू से कई बार हमला हुआ है. सुमन और दिलखुश ने ही मिलकर मार दिया उसको."- भूलन साह, दीपक के पिता