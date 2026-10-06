बिहार में युवक को 24 बार चाकू घोंपा, हत्या के बाद शव को नदी किनारे फेंका
मोतिहारी में युवक की बेरहमी से हत्या की गई है. उसे 24 बार चाकू घोंपा गया है. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : October 6, 2026 at 3:05 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है. अपराधियों ने एक युवक को उसके घर से बुलाया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. युवक के शरीर पर चाकू से करीब दो दर्जन बार हमले किए गए हैं. हत्या के बाद शव को रेतवा नदी किनारे फेंक दिया गया. मंगलवार सुबह शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. घटना तुरकौलिया थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर की है.
युवक की बेरहमी से हत्या
मृतक की पहचान जयसिंहपुर के खिरुआ बाजार निवासी भूलन साह के पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि सोमवार की रात करीब आठ बजे सुनील साह का पुत्र और दो अन्य युवक दीपक को उसके घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे. दीपक उन युवकों के साथ घर से निकला था लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा.
रात को दोस्त बुलाकर ले गए थे
रात बीतने के बाद भी जब दीपक घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोग परेशान हो गए. इसी बीच मंगलवार सुबह रेतवा नदी किनारे एक युवक का शव मिलने की सूचना इलाके में फैल गई. खबर मिलते ही मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंचे. शव की स्थिति देखकर परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई. शव की शिनाख्त दीपक के रूप में हुई. उसके शरीर पर चाकू से किए गए कई गहरे जख्म थे.
"छह लड़के मेरे बेटे को रात में बुलाकर ले गए थे. रात में जब घर वापस नहीं लौटा तो हमलोग परेशान हो गए. सुबह उठे तो मालूम हुआ कि किसी की लाश नदी किनारे पड़ी है. गए तो देखे मेरा बेटा दीपक था. बेंगलुरु में बोरा का काम करता था. शरीर पर चाकू से कई बार हमला हुआ है. सुमन और दिलखुश ने ही मिलकर मार दिया उसको."- भूलन साह, दीपक के पिता
मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर सदर डीएसपी दिलीप कुमार, तुरकौलिया थानाध्यक्ष रंजीत कुमार और दारोगा मनीष राज पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई.
छानबीन में जुटी पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हत्या किस जगह की गई और वारदात में कितने लोग शामिल थे.
घटनास्थल से मीट-भूंजा और शराब की खाली पाउच भी मिली है. इन सामानों के मिलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले दीपक और उसके साथ गए युवकों ने नदी किनारे बैठकर खाना-पीना किया होगा. हालांकि, यह केवल प्रारंभिक आशंका है और पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.
"मामले में छापेमारी की जा रही है. हत्या में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर हत्या की असली वजह सामने आएगी."- दिलीप कुमार, सदर डीएसपी
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