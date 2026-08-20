दिल्ली: कल्याणपुरी में शराब बेचने का पता नहीं बताने पर विवाद में युवक की हत्या, बचाने आए दो लोग घायल
पूर्वी दिल्ली में शराब बेचने का ठिकाना नहीं बताने को लेकर हुए विवाद में 25 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई
Published : August 20, 2026 at 11:47 AM IST
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में बुधवार देर रात शराब बेचने के ठिकाने का पता नहीं बताने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि कुछ लोगों ने 25 वर्षीय युवक जय सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. बीच-बचाव करने पहुंचे उसके ससुर और चाचा ससुर पर भी आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.
मृतक जय सिंह कल्याणपुरी का रहने वाला था और बिल्डिंग निर्माण कार्य में सरिया लगाने का काम करता था. बताया जा रहा है कि करीब एक सप्ताह पहले ही उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था. बुधवार रात जय सिंह अपने ससुराल आया हुआ था, जहां बच्चे के जन्म की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था. रात करीब 12 बजे शोर सुनकर जय सिंह घर से बाहर निकला. उसके साथ उसके ससुर और चाचा ससुर भी सड़क पर पहुंचे. वहां कुछ लोग, जिनमें किन्नर समुदाय के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं, सोनू नाम के एक युवक से शराब बेचने के ठिकाने की जानकारी नहीं देने को लेकर मारपीट कर रहे थे.
Delhi: A youth identified as Jai Singh was stabbed to death during a dispute in Kalyanpuri, East Delhi. Two others, including his father-in-law, were injured while intervening. Police arrested two accused, launched a search for others, and deployed additional forces amid tension pic.twitter.com/6BaRSWtS4l— IANS (@ians_india) August 20, 2026
आरोप है कि हमलावरों को लगा कि जय सिंह सोनू के समर्थन में वहां पहुंचा है. इसके बाद आरोपियों ने जय सिंह पर चाकू से हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पहुंचे उसके ससुर और चाचा ससुर पर भी चाकू से वार किए गए. हमले में जय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दोनों अन्य घायल हो गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने जय सिंह को मृत घोषित कर दिया. वहीं, घायल बिट्टू और उसके भाई का उपचार किया गया. इलाज के बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए घटनास्थल तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है. घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की है.
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